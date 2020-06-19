«بنزيمة 243» يتفوق على «بوشكاش 242»

مراد المصري (دبي)

واصل الفرنسي كريم بنزيمة، تدوين اسمه في السجل الذهبي ريال مدريد الإسباني، عندما أحرز «ثنائية»، تقدم بها إلى المركز الخامس على لائحة الهدافين التاريخيين لـ«الملكي»، برصيد 243 ‬هدفاً ‬في ‬مختلف ‬البطولات، ‬ومتجاوزاً ‬المجري ‬بوشكاش «242 هدفاً»، فيما يحتل كريستيانو رونالدو المقدمة وله 451 هدفاً، ثم راؤول جونزاليس «323 هدفاً» ودي ستيفانو «308 أهداف»، فيما يأتي سانتيانا رابعاً بـ «290 هدفاً».

و‬عاش ‬«المرينجي‏» ليلة رائعة بتفوقه على ‬فالنسيا ‬3- صفر، ‬أمس ‬الأول، ‬في ‬الدوري ‬الإسباني، وسجل بنزيمة الهدفين في الدقيقتين 61 ‬و86، ويعد هدفه الثاني واحداً من أجمل أهداف الموسم، عندما هيأ الكرة بقدمه اليمنى وسددها مباشرة بيسراه بطريقة مذهلة لتذهب إلى الزاوية العليا، ليؤكد أنه ‬يبقى ‬دائماً ‬لاعباً ‬تاريخياً ‬في ريال ‬مدريد، ‬ورد ‬الجميل ‬لثقة ‬مواطنه ‬زين ‬الدين ‬زيدان ‬الذي ‬يواصل ‬الاعتماد ‬عليه ‬بصورة ‬مطلقة ‬منذ ‬توليه ‬المهمة عام ‬2016.

وشهدت المباراة تسجيل ماركو أسينسيو هدفاً في الدقيقة 74، في الدقيقة نفسها ‬التي ‬شارك ‬فيها ‬بديلاً، ‬ومن ‬أول ‬لمسة ‬وصلته ‬فيها ‬الكرة، ‬لينهي ‬مسيرة «‬الشهد ‬والدموع» ‬بعدما ‬غاب ‬عن ‬الملاعب ‬لمدة ‬330 ‬يوماً ‬بداعي ‬الإصابة، ‬وجاءت ‬عودته ‬مفعمة ‬بالحيوية ‬والتفاؤل لتقديم ‬المزيد.

وقال أسينسيو الذي استمتع بعودة رائعة بعدما كان من المفترض أن يغيب حتى نهاية الموسم قبل توقفه بسبب «جائحة كورونا»: بدأنا بشكل جيد لكن فالنسيا زادت ثقته، وكنا ندرك أن علينا تغيير بعض الأمور، والضغط من الأمام، وهذا ما فعلناه، وفزنا بالمباراة.

وأضاف: أنا مفعم بالمشاعر والرضا، وكان هناك الكثير من العمل، من أجل هذا الهدف، لكن أهم شيء هو انتصارنا، وأنا مستعد حتى نهاية الموسم.