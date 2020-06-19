مراد المصري (دبي)

واصل الفرنسي كريم بنزيمة، تدوين اسمه في السجل الذهبي ريال مدريد الإسباني، عندما أحرز «ثنائية»، تقدم بها إلى المركز الخامس على لائحة الهدافين التاريخيين لـ«الملكي»، برصيد 243 ‬هدفاً ‬في ‬مختلف ‬البطولات، ‬ومتجاوزاً ‬المجري ‬بوشكاش «242 هدفاً»، فيما يحتل كريستيانو رونالدو المقدمة وله 451 هدفاً، ثم راؤول جونزاليس «323 هدفاً» ودي ستيفانو «308 أهداف»، فيما يأتي سانتيانا رابعاً بـ «290 هدفاً».
و‬عاش ‬«المرينجي‏» ليلة رائعة بتفوقه على ‬فالنسيا ‬3- صفر، ‬أمس ‬الأول، ‬في ‬الدوري ‬الإسباني، وسجل بنزيمة الهدفين في الدقيقتين 61 ‬و86، ويعد هدفه الثاني واحداً من أجمل أهداف الموسم، عندما هيأ الكرة بقدمه اليمنى وسددها مباشرة بيسراه بطريقة مذهلة لتذهب إلى الزاوية العليا، ليؤكد أنه ‬يبقى ‬دائماً ‬لاعباً ‬تاريخياً ‬في ريال ‬مدريد، ‬ورد ‬الجميل ‬لثقة ‬مواطنه ‬زين ‬الدين ‬زيدان ‬الذي ‬يواصل ‬الاعتماد ‬عليه ‬بصورة ‬مطلقة ‬منذ ‬توليه ‬المهمة عام ‬2016.
وشهدت المباراة تسجيل ماركو أسينسيو هدفاً في الدقيقة 74، في الدقيقة نفسها ‬التي ‬شارك ‬فيها ‬بديلاً، ‬ومن ‬أول ‬لمسة ‬وصلته ‬فيها ‬الكرة، ‬لينهي ‬مسيرة «‬الشهد ‬والدموع» ‬بعدما ‬غاب ‬عن ‬الملاعب ‬لمدة ‬330 ‬يوماً ‬بداعي ‬الإصابة، ‬وجاءت ‬عودته ‬مفعمة ‬بالحيوية ‬والتفاؤل لتقديم ‬المزيد.
وقال أسينسيو الذي استمتع بعودة رائعة بعدما كان من المفترض أن يغيب حتى نهاية الموسم قبل توقفه بسبب «جائحة كورونا»: بدأنا بشكل جيد لكن فالنسيا زادت ثقته، وكنا ندرك أن علينا تغيير بعض الأمور، والضغط من الأمام، وهذا ما فعلناه، وفزنا بالمباراة.
وأضاف: أنا مفعم بالمشاعر والرضا، وكان هناك الكثير من العمل، من أجل هذا الهدف، لكن أهم شيء هو انتصارنا، وأنا مستعد حتى نهاية الموسم.