ليما: الصحة أهم من «عام ضائع»

دبي (الاتحاد)

وصف فابيو ليما لاعب الوصل، قرار عدم استكمال دوري الخليج العربي لكرة القدم، وإلغاء نتائج الموسم، بأنه بمثابة «عام ضائع» على اللاعبين الذين حققوا أرقاماً إلى جانب الأندية، إلا أن السلامة والصحة تبقى الأولوية حالياً.

وقال ليما لصحيفة «جلوبو سبورت» البرازيلية، وقال: نمر بوضع غير مسبوق علينا جميعاً، والأهم البقاء في المنزل، لحماية وسلامة أنفسنا وأسرنا في هذا الوقت، وأتمنى أن نتجاوز الأزمة، ونعود إلى العمل، وأنا على تواصل دائم مع الوصل، لمعرفة مستجدات العودة إلى دبي، لبداية التحضيرات للموسم الجديد.