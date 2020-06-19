نيريس في «دائرة الضوء»

دبي (الاتحاد)

سلطت الصحف الناطقة باللاتينية الأضواء على تعاقد الوصل مع البرازيلي نيريس المعار إلى بوافيستا، والأرجنتيني نيكولاس أوروز، لدورهما المؤثر، وأبرزت «أبولو» البرتغالية انتقال نيريس إلى الوصل، من خلال سرد الإحصائيات الخاصة به، لأنه ثبت أقدامه في دفاع بوافيستا بخوض 65 مباراة خلال موسمين، وإن خرج من قائمة الفريق أمام فيتوريا، بهدف الحفاظ عليه، للقاء بورتو، خاصة أنه لعب جميع المباريات منذ الموسم الماضي.

وفي الأرجنتين، أشارت الصحف إلى أن رحيل أوروز يعود إلى بحثه عن أجواء جديدة، وكشفت أن الصفقة بلغت 200 ألف دولار نظير إعارته، وتكون أولوية الشراء لـ «الفهود» مقابل 2.5 مليون دولار.