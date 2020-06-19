ماجد مطلوب في «السماوي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

طلب بني ياس رسمياً، استعارة ماجد عبدالله المدافع الشاب للوحدة «20 عاماً» لمدة موسم، وينتظر أن تكتمل الصفقة خلال أيام، خاصة في ظل وجود فارس جمعة ولوكاس بيمينتا الأساسيين في تشكيلة «العنابي»، وبالتالي منحه فرصة اللعب أساسياً لأكبر عدد من المباريات، وخاض صاحب «القميص 33»، ثماني مباريات في دوري الخليج العربي، منذ تصعيده الموسم قبل الماضي، ويملك لاعب المنتخبات السنية قدرات متميزة، تحتاج إلى اكتساب الخبرات. من جهة أخرى، لم تتضح الرؤية بشأن المدرب الجديد لـ «أصحاب السعادة» خلفاً للإسباني خيمينيز، أو التعاقدات الجديدة لتدعيم الفريق.