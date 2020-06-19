«النمور» يكسب نصف مليون درهم

كلباء (الاتحاد)

أعلن اتحاد كلباء أنه كسب القضية المرفوعة ضد نادي تايجرز أونال المكسيكي، بعدما ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخير، بدفع أكثر من 500 ألف درهم لإدارة «النمور»، في ظل الإخلال ببنود إعارة البرازيلي ألان سانتوس موسم 2018- 2019، وعدم الالتزام بتسليم البطاقة الدولية للاعب.

وأكدت الإدارة أن القرار الملزم للنادي المكسيكي بدفع نصف مليون درهم، والذي سبقه الحصول أيضاً على 350 ألف درهم، يعد مكسباً للنادي والإدارة القانونية، وكانت الإدارة السابقة لـ «النمور» تعاقدت مع سانتوس «29 عاماً» في يوليو 2018 بعد توقيعه عقداً للإعارة لمدة موسم.