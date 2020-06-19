أحزان «الفرسان» تتجدد بعد 30 عاماً!

منير رحومة (دبي)

بعد 30 عاماً، يتكرر سيناريو إلغاء الدوري، وحرمان «الفرسان» من التتويج باللقب، وبعد بطولة موسم 1990-1991 وعدم استكمالها بسبب «حرب الخليج»، تتجدد الذكريات الحزينة لدى جماهير الفريق، بحرمان شباب الأهلي من التتويج بلقب موسم 2019 - 2020، لظروف «كورونا».

ورغم اختلاف الزمن والظروف والأسباب، إلا أن النتيجة واحدة، وهي حالة من الغضب والاحتقان لدى مشجعي النادي، لضياع لقب مهم يضاف إلى «خزينة الفرسان»، ويكافئ اللاعبين والمسؤولين ويُسعد الجماهير، خاصة أن الفريق تصدر طويلاً، وعمق الفارق عن منافسيه، وكان في «طريق مفتوح» لحسم اللقب والاحتفال بالدرع الثامن.

وقبل 30 عاماً تصدر الأهلي بمسماه القديم ترتيب الدوري بـ 19 نقطة، وكان يتبقى 17 جولة كاملة على نهاية موسم 1990-1991، بينما في دوري هذا الموسم، يتصدر شباب الأهلي الترتيب بـ 43 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ولا يفصله سوى 7 جولات فقط على نهاية المسابقة. وتجددت أحزان جماهير «الفرسان»، وسط شعور بالظلم، لما تعرض له فريقهم من قرار الإلغاء، خاصة أمام مطالبة مسؤولي النادي باستمرار الموسم، وحسم اللقب داخل الملعب.وتفاعل لاعبو شباب الأهلي مع القرار، حيث أجمعوا على أنهم الأبطال الحقيقيون هذا الموسم، وأن «الفرسان» المتصدر يستحق اللقب عن جدارة.

وأعاد عدد من النجوم نشر صور لتتويج الفريق بلقبي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في الموسم الماضي، مؤكدين أن التتويج ليس غريباً على «قلعة الفرسان»، وأن فريقهم قادر على الصعود إلى المنصات في مختلف المسابقات.

وقال المدافع محمد مرزوق: «سنكون أقوى»، مجدداً نشر صورة احتفال اللاعبين مع الجمهور بلقب الكأس.

وأشار عبدالعزيز هيكل مدافع «الفرسان» إلى أن فريقه يبقى دائماً بطلاً، ومنافساً قوياً على البطولات. ونشر محمد جابر أيضاً صورة لشباب الأهلي كتب عليها «ستبقون أبطالاً بشهادة الجميع»، وذلك لرفع معنويات زملائه، والتأكيد على أن عدم التتويج بالدرع، لن يلغي المشوار البطولي الذي قام به الفريق، للتربع على القمة بفارق مريح.وتفاعل المسؤولون والإداريون مع قرار عدم تتويج شباب الأهلي بلقب الدوري، واستغرب خالد الكعبي مدير الفريق الأول عبر حسابه الخاص، الفرحة المبالغ فيها من البعض، وقال: أرى الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي منتشياً ويهلل من الفرح لعدم تتويج شباب الأهلي بطلاً لدوري الخليج العربي، وكأنه انتصر في «أم المعارك»، يبقى شباب الأهلي بطلاً، ومن الفرق الكبيرة في الإمارات، والموسم القادم أفضل بإذن الله.