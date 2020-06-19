العويس: إلغاء نهائي الكأس «مفاجأة»

مراد المصري (دبي)

أكد ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، أن قرار إلغاء نهائي كأس رئيس الدولة جاء مفاجئاً، ومن دون العودة إلى طرفي المباراة «الزعيم» والظفرة، أو الأخذ برأيهما لخوض المباراة، من دون الصفقات الجديدة، بحسب تعميم الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وأن «البنفسج» كان جاهزاً لجميع السيناريوهات، وطالب باستكمال دوري الخليج العربي أيضاً.

وقال العويس إن انطلاق الموسم الجديد بنهائي البطولة الغالية التي لم نعتد إلغائها مهما كانت الظروف، كانت أولى من قرار إقامة كأس السوبر، في لقاء مكرر بين فريقين، بناءً على نتائج الموسم الماضي، وذلك بالنظر لقيمة الجماهيرية الكبيرة لكأس رئيس الدولة، والجهد الذي بذله العين والظفرة لبلوغ المباراة على مدار الموسم، وعلى سبيل المثال أقيمت الكأس، رغم إلغاء الدوري بسبب حرب الخليج عام 1990، ووقتها لعب الوصل والشارقة في النهائي.

على صعيد آخر، أدت القرارات الصادرة أمس الأول، إلى تأجيل العين موعد تجمعه لإقامة تدريبات ومعسكر الموسم الجديد، لتبدأ من منتصف يوليو المقبل، بعدما كانت مقررة خلال الأيام المقبلة، حيث لا يتوقع أن يبدأ دوري أبطال آسيا قبل سبتمبر المقبل، ومن بعده ينطلق الموسم الجديد لكرة الإمارات.