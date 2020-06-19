«مدرب خاص» يعد راشد عبدالحميد

معتصم عبدالله (دبي)

كشف راشد عبدالحميد، نجم نادي النصر لكرة الطاولة، عن تعاقده مع مدرب اللياقة الصربي ماركو جورج بشكل خاص، للاستفادة من فترة التوقف الحالية لمنافسات كرة الطاولة، بهدف الحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية، قبل استئناف بطولات اللعبة للموسم الحالي 2019-2020، المقررة في سبتمبر المقبل، وانطلاقة الموسم الجديد 2020-2021 في أكتوبر.

وذكر عبدالحميد، الذي يواصل أيضاً أداء مهامه الوظيفية «عن بُعد»، أن الخطوة هدفت إلى التحضير بشكل مثالي، وقال: «التدريبات انطلقت في المنزل، للاستفادة من الخبرات الجيدة للمدرب الخاص، وأركز في المرحلة الأولى على تدريبات اللياقة والقوة، والمحافظة على الوزن المثالي، الذي يساعد على أداء مباريات الطاولة بشكل مميز».

وأضاف: «أتطلع للاستفادة من التجربة أيضاً مع انطلاقة التدريبات في النادي خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار رفع عودة النشاط الرياضي بمراكز تدريب اللياقة البدنية والأكاديميات في دبي»، لافتاً الى أن التعاقد مع مدرب خاص أمر متعارف عليه لدى اللاعبين في شتى أنحاء العالم، وعلى مستوى جميع الرياضات، وهو يمثل إضافة لجاهزية أي لاعب.

وأوضح نجم «العميد»، أن جاهزية جميع لاعبي «الأزرق» خلال الفترة المقبلة، تسهم في تعزيز حظوظه في مواصلة تسيده لألقاب لعبة كرة الطاولة في الموسم الحالي، واستعادة لقب «دوري الرجال»، بعدما توج الوصل بطلاً لدوري الرجال للموسم الماضي 2018-2019، لينهي احتكار غريمه النصر للقب، والذي استمر على مدار 15 موسماً على التوالي، بداية من 2003-2004، فيما حل «العميد» ثانياً، وشباب الأهلي في المركز الثالث.