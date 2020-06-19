4 جلسات في ملتقى الأكاديميات الافتراضي

دبي (الاتحاد)

ينظم مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة «بيوند رياضة» ملتقى دبي للأكاديميات الرياضية اليوم تحت عنوان «بناء مجتمعات أقوى من خلال الرياضة» لضمان ممارسة الأطفال للرياضة بالطريقة الصحيحة في عالم ما بعد فيروس كورونا «كوفيد- 19»، ويقام الملتقى عبر وسائل الاتصال المباشر، ويتناول عدداً من الموضوعات الرياضية المتنوعة.

ويتضمن الملتقى 4 جلسات رئيسة، بالإضافة إلى إقامة عدد من ورش العمل التفاعلية تتم خلالها مناقشة كل ما يتعلق بالأكاديميات الرياضية لمختلف الألعاب في ظل المتغيرات الجديدة بمشاركة أكثر من 40 أكاديمية مع ممثلي مجلس دبي الرياضي، وعدد من المدربين والرياضيين وأولياء الأمور.

ويتحدث في الجلسة الأولى من الملتقى علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وأحمد سالم المهري ‏مدير قسم الأكاديميات الرياضية بالمجلس، وفوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بالمجلس، ويدير الجلسة الإعلامي «كريس فيد».

ويستعرض المجلس في الملتقى البروتوكولات الخاصة بعودة النشاط الرياضي في المؤسسات الرياضية بالقطاع الخاص ضمن الإجراءات الاحترازية، كما ستتم مناقشة برامج تطوير الرياضة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص على مستوى قطاع الناشئين ورياضة المرأة.