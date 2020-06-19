بلحارث يعود لقيادة «يد الزعيم»

رضا سليم (دبي)



تعاقدت شركة نادي العين للألعاب الرياضية مع المدرب التونسي عدنان بلحارث ليقود تدريب الفريق الأول لكرة اليد في الموسم الجديد خلفاً لمواطنه محمد علي أبوغزالة، وقدمت إدارة النادي وأسرة كرة اليد بالنادي شكرها إلى أبوغزالة على الفترة التي قضاها مديراً فنياً لكرة اليد وقد قاد الفريق بداية من موسم 2016-2017، ونجح خلالها في تقديم عدد من اللاعبين الشباب، وحقق كأس الإمارات ووصافة بطولة أبوظبي الدولية لكرة اليد.

وأكد صالح الشعيلي عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية والمشرف العام عن كرة اليد، أن التونسي عدنان بلحارث ليس بغريب على النادي حيث سبق له قيادة «يد الزعيم»، وحقق معه بطولة كأس الاتحاد موسم 2012، ويأتي التعاقد معه وفقاً للخطة التي تم وضعها من قبل إدارة الفريق للنهوض بكرة اليد، وذلك بالشكل الذي يلبي أحلام وطموحات مجلس إدارة النادي والجماهير بالإضافة لما يمتلكه المدرب من سيرة ذاتية جيدة وخبرة في الملاعب المحلية والخليجية والعربية.

وأضاف: «ننتظر عودة المسابقات، وقد تقرر استكمال ما تبقى من مسابقة الدوري في مطلع سبتمبر المقبل، وعلينا الاستعداد للموسم في بداية شهر أغسطس المقبل، إذ يجب عمل الفحوص الطبية اللازمة للاعبين وعودتهم للتدريبات من جديد».