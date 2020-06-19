الرزوقي يترأس اجتماع «آسيوي الكاراتيه»

علي معالي (دبي)

ترأس اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، لمناقشة أوضاع اللعبة في القارة الصفراء، بحضور أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، إضافة إلى عدد كبير من رؤساء الاتحادات بالقارة الآسيوية.

وتحدث الرزوقي في الاجتماع عن التحديات التي تواجه اللعبة، ومراجعة الأمور الخاصة بتطوير الكاراتيه على المستوى القاري، وأكد الاجتماع إلغاء الأحداث والفعاليات الخاصة بعام 2020 بسبب فيروس كورونا، وأكدت اللجنة التنفيذية بالاتحاد تلقيها بعض الطلبات الخاصة بتنظيم بطولات كبرى عامي 2022 و2023، من هونج كونج والصين وماكاو، وعبر الرزوقي عن تفاؤله بالفترة المقبلة بعد انحسار فيروس كورونا في ظل الأفكار المتنوعة بالاتحاد لتطوير منظومة اللعبة التي تتواجد في الأولمبياد المقبل لأول مرة.

ووجّه رئيس الاتحاد الدولي الشكر للرزوقي على ما يقوم به من أجل تطوير اللعبة قارياً قائلاً: «مع استئناف النشاط ستكون الحركة الرياضية مختلفة في القارة الآسيوية في ظل وجود أفكار وكفاءات كبيرة تسعى دائماً لتطوير هذه المنظومة، وسنكون في أفضل الظروف لاستئناف أنشطتنا وتطوير رياضتنا في القارة بمجرد أن نتمكن من العودة بها إلى طبيعتها».