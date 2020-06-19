«فاني لوغان» تتنزع لقب هاردويك

محمد حسن (دبي)

انتزعت المهرة «فاني لوغان» بشعار سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات، لقب هاردويك ستيكس للفئة الثانية لمسافة 2400 متر في رابع أيام فعاليات مهرجان رويال آسكوت.

ونجحت «فاني لوغان»، بإشراف جون جوسدن، وقيادة فرانكي ديتوري في التفوق على الوصيف «الونك» بفارق طولين ونصف طول، بينما حل بطل النسخة الماضية من السباق «ديفو» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، في المركز الثالث. وسجلت المهرة الفائزة 2.34.49 دقيقة.

ويسدل اليوم الستار على المهرجان بمواجهة مرتقبة في سباق سانت جيمس بالاس تجمع بين «بيناتوبو» لجودلفين، بإشراف شارلي ابلبي، وبقيادة وليام بيوك، و«ويشيتا» لباليدويل، بإشراف ايدن اوبراين وقيادة ريان مور، بعد أن حل الغريمان في المركزين الثالث والثاني في الجنيز الإنجليزي، ويطارد اللقب أيضاً المهر «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف جون جوسدن، وقيادة فرانكي ديتوري، الذي سيكون الحصان الأسود في السباق البالغ طوله 1600 متر.

وينافس «خادم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، و«دريم أوف دريم» لسعيد سهيل، في الشوط السادس لمسافة 1200 متر على لقب سباق دايموند جوبيلي ستيكس للفئة الأولى، ويمثل «نهار» خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في الشوط الافتتاحي لمسافة 1200 متر على لقب سباق سيلفر ووكنجهام للتكافؤ لمسافة 1200 متر.

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1000 متر على لقب سباق كوين ماري ستيكس للفئة الثانية وتشارك فيه 20 خيلاً، يبرز منها ممثلة باليدويل «مور بيوتفل»، ويدفع فريق جودلفين بالجواد «كرييتيف فورس» للمنافسة في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب سباق كوفنتري ستيكس للفئة الثانية، وتبرز من خيول الإمارات كل من «قادر» و«ارمي اوف انديا».

وتسعى «كلوك اسبيرت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم للمنافسة في الشوط الرابع على لقب سباق كورنيشن ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل المخصص للمهرات، ويمثل «مبكر» خيول الإمارات في الشوط السابع لمسافة 1200 متر على لقب سباق ويكنجهام ستيكس، وخصص الشوط الثامن والختامي لمسافة 4300 متر، على لقب سباق كوين الكساندرا ستيكس وتشارك فيه 11 خيلاً.