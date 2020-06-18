اتحاد الكرة يقرر عدم استكمال الكأس

معتز الشامي (دبي)

قرر اتحاد الكرة عدم استكمال بطولة كأس رئيس الدولة، والتي وصلت منافساتها إلى المباراة النهائية التي كان من المقرر إقامتها بين العين والظفرة، بالإضافة إلى إلغاء موسم دوري الدرجة الأولى، على خلفية قرار رابطة المحترفين بعدم زيادة أندية دوري الخليج العربي في الموسم المقبل.

كما قرر الاتحاد إلغاء جميع العقوبات الإدارية المرتبطة بالموسم الحالي على اللاعبين والإداريين في بطولتي الكأس ودوري الدرجة الأولى.

وتفيد «المتابعات» بأن قرار عدم استكمال الكأس الذي صدر في اجتماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، جاء بعد التأكد من عدم قدرة العين والظفرة، على خوض المباراة بالصفقات الجديدة، وضرورة تقديم قائمة اللاعبين القديمة التي انتهى عليها الموسم قبل التوقف، بناءً على تعميم الاتحاد الدولي، الذي شدد على عدم قيد أي لاعب جديد في كشوفات الأندية، وعدم فتح باب القيد، إلا باستكمال الموسم.

وعلى الجانب الآخر، شهدت الجمعية العمومية لرابطة المحترفين حالة من الجدل، بين بعض الأندية، بسبب عدم اتخاذ قرار بالإلغاء وتتويج شباب الأهلي من عدمه، وتمسك مجلس الإدارة بالمادة 27 من النظام الأساسي، لحسم مصير عدد الأندية للموسم الجديد، وجاءت نتائج التصويت السري إلكترونياً بواقع 8 أندية ترفض زيادة عدد أندية الموسم المقبل، وإلغاء نتائج الموسم الحالي، والإبقاء على عدد الـ14 فريقاً بالدوري، مقابل 6 أندية رأت ضرورة زيادة العدد إلى 16 فريقاً، وبناء على هذا القرار، تم إلغاء نتائج الموسم الماضي بالكامل، وعدم تتويج «الفرسان» المتصدر باللقب، وذلك نظراً لارتباط القرار بزيادة عدد الأندية، بجانب رفض تصعيد بطل ووصيف دوري الأولى إلى «المحترفين» في الموسم المقبل.

وفيما يتعلق بدوري أبطال آسيا وممثلينا في «نسخة 2021»، رحب الاتحاد الآسيوي بأن يتم ترشيح الأندية نفسها التي تشارك في «النسخة الحالية»، عبر اعتماد ترتيب الموسم الماضي مجدداً، وهو ما يعني مشاركة الشارقة بصفته حامل لقب دوري الموسم الماضي، وشباب الأهلي بصفته حامل لقب الكأس للموسم نفسه، فيما يشارك الوحدة والعين في الدور التمهيدي. فيما تفرض اللوائح أيضا لعب بطولة السوبر مجدداً بين الشارقة وشباب الأهلي قبل بداية الموسم الجديد بوصفهما بطلي الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت ردود فعل متباينة من الأندية المحترفة، بعدما أعلن عدد منها رفضه تتويج شباب الأهلي وزيادة عدد الأندية في الموسم المقبل، فيما شهدت الساعات القليلة، مساء أمس «تربيطات» بين الأندية للتصويت على عدم زيادة أندية الدوري.

ومن جانبه، وصف إبراهيم عبدالملك عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي شباب الأهلي، قرار عدم تتويج «الفرسان» بدرع الدوري بـ «سقطة كبيرة» وقال: طوال تاريخي الرياضي لم أر أو أسمع بأن بطولة دوري كرة قدم تحسم بـ «التصويت» من المنافسين.