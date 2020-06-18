فيرنر إلى تشيلسي

لندن (أ ف ب)

أعلن تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم توصله إلى اتفاق مع لايبزيج الألماني، للتعاقد مع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر، وقال النادي اللندني في بيان إن اللاعب البالغ 24 عاماً وافق على البنود الشخصية للعقد، ويبقى مع فريقه الألماني حتى نهاية موسم «البوندسليجا»، على أن يلتحق بزملائه الجدد في يوليو المقبل، بعد الخضوع إلى الفحص الطبي، دون الإشارة إلى قيمة الصفقة ومدتها.

وقال فيرنر لموقع النادي: «يسعدني أن أوقع مع تشيلسي، إنها حقاً لحظة فخر بالنسبة لي الانضمام إلى هذا النادي الرائع، أود بالطبع أن أشكر لايبزيج، النادي والجماهير، على أربع سنوات رائعة، ستظل في قلبي إلى الأبد».

وأضاف: «أتطلع للموسم المقبل مع زملائي الجدد ومدربي الجديد فرانك لامبارد، وبالطبع جماهير تشيلسي، معاً أمامنا مستقبل ناجح جداً».

من جهتها، قالت مديرة النادي اللندني، الروسية الكندية مارينا جرانوفسكايا: «نحن متحمسون جداً، لكون فيرنر اختار الانضمام إلى تشيلسي، إنه لاعب كان مطمعاً للجميع في أنحاء أوروبا.