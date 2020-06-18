تحالف للاعبي «البوندسليجا» بعد «كورونا»

برلين (د ب أ)

أسس بعض من نجوم كرة القدم في ألمانيا تحالفاً، من أجل تمثيل أنفسهم بشكل أقوى، عندما تتخذ الأندية والاتحادات قرارات.

ويضم التحالف، الذي يشمل كرة القدم للرجال والسيدات على مختلف المستويات، كلاً من ماتس هومليز لاعب دورتموند، وسفين بيندر «باير ليفركوزن»، ونيفن سوبوتيتش «يونيون برلين»، وأليكسندرا بوب لاعبة فولفسبورج.

وقال هوميلز لمجلة «كيكر» الألمانية: أعتقد أنه من المهم أن يحصل اللاعبون على صوت - وهذا لا يحدث في الدوري الألماني «البوندسليجا».

وبزغت فكرة تشكيل هذا التحالف بشكل واضح من خلال علاج اللاعبين خلال «جائحة كورونا».

وقال شورين جونتر لاعب فريق إرتسجيبيرجه آوه، المنافس بدوري الدرجة الثانية: إذا كان هناك فريق عمل لكرة القدم، ينبغي أن يجلس اللاعب على هذه الطاولة، وإذا تمت مناقشة مفهوم النظافة، يتعين أن يتم سؤال اللاعبين عن ذلك، لا يمكن السماح باتخاذ مثل تلك القرارات بدون مشاركتنا. وصرحت رابطة الدوري الألماني بأنها على اتصال بالفعل مع التحالف، وقالت: يمكن أن يكون الحوار مفيداً لكلا الطرفين، مع الاعتراف بحقيقة أن لاعبي الدرجتين الأولى والثانية يتم توظيفهم من قبل الأندية المحترفة الـ 36، الذين لديهم العضوية الكاملة في الرابطة.

ورحب اتحاد لاعبي كرة القدم في ألمانيا بالتحالف الجديد، وقال كارستن راميلو نائب رئيس الاتحاد: هدفنا هو تعزيز حقوق اللاعبين بشكل أكبر ومنح اللاعبين النشطاء الفرصة لعرض آرائهم بشكل أقوى.