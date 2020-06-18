ثنائية لخيول حمدان بن راشد في رويال آسكوت

محمد حسن (دبي)

واصلت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تألقها اللافت خلال ثالث أيام مهرجان الرويال آسكوت البريطاني، بعد أن حققت ثنائية رائعة رفعت رصيدها إلى 6 انتصارات منذ انطلاقة المهرجان.

واستهل المهر «ملثم» الثنائية عندما حقق فوزاً غالياً في سباق جيرزي ستيكس للفئة الثالثة لخيول الثلاث سنوات على مسافة 1400 متر، بعد أن حسم الصراع في الأمتار الأخيرة مع الوصيف «مونارك أوف ايجيبت»، لصالحه محققاً الفوز في زمن بلغ 1:28:94 دقيقة متفوقاً بفارق نصف طول.

وأكمل «خلوصي» الثنائية في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، على سباق بريطانيا ستيكس، مسجلاً 1:41:22 دقيقة، وجاءت الانتصارات بإشراف المدرب روجر فاريان وقيادة المتألق جيم كرولي الذي يتصدر الفرسان في المهرجان برصيد 6 انتصارات.

وكان «ماونتن انجل» لزياد كلداري قد افتتح الانتصارات الإماراتية في سباق وولفرتون ستيكس «قوائم» لخيول الأربع سنوات فما فوق على مسافة 2000 متر، بقيادة جيمس دويل وإشراف روجر فاريان.

ونجح «ستراديفاريوس»، بإشراف جون جوسدن بقيادة فرانكي ديتوري، في الحفاظ على لقب سباق كأس أسكوت الذهبية للمرة الثالثة على التوالي، في الشوط الخامس والرئيس للفئة الأولى، لمسافة 4000 متر.

من ناحية أخرى تخوض خيول الإمارات تحدي اليوم الرابع لمهرجان رويال أسكوت الشهير، الذي يتألف من سبعة أشواط.ويواجه ممثل جودلفين «سيتي وولك» التحدي أمام 22 خيلاً في الشوط الافتتاحي على لقب بالاس اوف هولي هاوس للتكافؤ لمسافة 1000 متر، وخصص الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب سباق الباني ستيكس للفئة الثالثة المخصص للمهرات في سن السنتين، وتشارك فيه 14 مهرة.

ويعد الجواد «آي اوف هيفن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، المرشح الأول للفوز بالشوط الثالث لمسافة 1000 متر، على لقب سباق نورفولك ستيكس للفئة الثانية، والذي تشارك فيه 14 خيلاً.ويعد الجواد «بيير لابين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، أبرز المرشحين لنيل الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1200 متر على لقب سباق الكومنولث للفئة الأولى (ضمن بطولة بريطانيا)، وتشارك فيه (17) من نجوم السرعة.

وينافس «الدبران» لجودلفين 9 خيول في الشوط السادس لمسافة 2800 متر على لقب كوين فيز للفئة الثانية، ويتصدر «دبي فيوتشر» لجودلفين، و«المسك» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم خيول الإمارات في الشوط الختامي لمسافة 2400 متر، على لقب سباق دوق ادنبيرج للتكافؤ،