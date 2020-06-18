اللجنة البارالمبية تناقش خطط المرحلة المقبلة

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة البارالمبية الوطنية الاجتماع الثالث لمجلس إدارتها في عام 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب الرئيس، وعائشة عبدالله ميران نائب الرئيس، وذيبان سالم المهيري الأمين العام وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة البنود التي تتعلق بالمرحلة المقبلة وكيفية العمل خلال الوضع الراهن، وقد كان الهدف من الاجتماع متابعة سير الخطط والمبادرات الرياضية لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مراحل العمل خلال الفترة المقبلة، مع دراسة إمكانية عودة النشاط الرياضي وفق البرنامج المحلي والدولي لأصحاب الهمم.

في بداية الاجتماع، وجه رئيس اللجنة الشكر للقيادة الحكيمة والرشيدة على دورها الريادي في جميع المجالات، واستعرض الاجتماع سير العمل، مع الاطمئنان على صحة اللاعبين وسلامتهم في ظل الظروف الراهنة، وناقش المجلس أفضل السبل لإعادة النشاط الرياضي في الموسم الحالي، أو في الموسم القادم، وتمّ وضع خريطة طريق للمرحلة القادمة، أخذت بعين الاعتبار كافة البروتوكولات الصحية المشددة، والتدابير الاحترازية التي يجب اتباعها من قبل جميع الأطقم الفنية والإدارية. وفي ظل المستجدات التي كان قد فرضها توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا، تمت إعادة جدولة جميع الأنشطة والبرامج الرياضية للموسم القادم، على الصعيد المحلي والمشاركات الدولية. كما تمّ وضع الخطط التي تسمح بعودة جميع الأندية الرياضية إلى نشاطها، مع وضع جميع التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن عمل هذه الأندية بفعالية، ووفق أفضل السبل التي تراعي صحة الجميع وسلامتهم.