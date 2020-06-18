المرزوقي يخطف لقب «أدنوك» للشطرنج الخاطف

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

توج الدولي عبدالله المرزوقي بلقب بطولة أدنوك الأولى للشطرنج الخاطف، التي نظمتها عن بعد، أمس الأول، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، تحت شعار «معاً رغم التباعد»، في إطار حرص الشركة على استمرار الفعاليات الرياضية التنشيطية للعاملين في الشركة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت البطولة التي أقيمت ليوم واحد، مشاركة 80 لاعباً من مختلف الشركات العاملة تحت مظلة أدنوك، وجاءت المنافسة بالنظام السويسري من 7 جولات، وبزمن قدره ثلاث دقائق لكل لاعب، مع إضافة ثانية واحدة لكل نقلة ملعوبة، وضمت مسابقتين للدوليين، وتوج بها عبدالله المرزوقي (ضابط تأمين - دائرة المالية والاستثمار - أدنوك الرئيسية) بعد حصوله على ست نقاط ونصف، من سبع جولات من دون خسارة، حيث فاز بست مباريات وتعادل بواحدة، وذهبت الوصافة إلى أستاذ الاتحاد الدولي أحمد الخوري ( قسم المشتريات - أدنوك البحرية ) وأيضاً حصل على ست نقاط ونصف، في حين حل اللاعب الدولي جمعة المهيري (كبير المهندسين في قسم العمليات - أدنوك البرية ) بالمركز الثالث برصيد خمس نقاط ونصف.

أما على صعيد اللاعبين الهواة، فحصل صبحي الطبري على المركز الأول برصيد خمس نقاط ونصف، وحل محمد راشد في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، وأنتوني تشيرمال في المركز الثالث برصيد خمس نقاط. وسبق انطلاق الحدث كلمة وجهها سيف جمعة الحوسني، مدير إدارة الخدمات والضيافة في «أدنوك الرئيسة»، عبر موقع البطولة، رحب فيها باللاعبين، وأكد على الالتزام بتوجيهات قيادتنا الرشيدة في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وشكر جميع العاملين؛ من منظمين ولاعبين، على إنجاح البطولة، وخص بالشكر نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على التعاون البناء، القائم على التكامل بين المؤسسات والشركات الوطنية.