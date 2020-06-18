%100 الطاقة الاستيعابية لمراكز التدريب واللياقة البدنية في دبي

دبي (الاتحاد)

رفع مجلس دبي الرياضي، الطاقة الاستيعابية لممارسي النشاط في مراكز التدريب واللياقة البدنية الرسمية المعتمدة لنسبة 100%، وذلك في إطار التدابير الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي بدبي، وبناء على موافقة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتعليمات الوقاية والتعقيم المستمر، والتباعد لمسافات كافية بين الأفراد، وإدارة التجمعات في الموقع، وذلك بهدف حماية الأفراد من ممارسي الأنشطة الرياضية.

ويأتي قرار المجلس، بعد النجاح الكبير الذي شهده القرار بفتح التدريبات في الأكاديميات والأندية الخاصة ومراكز التدريب واللياقة البدنية، وعودة النشاط الرياضي في إمارة دبي منذ 27 مايو الماضي، وعدم تسجيل إصابات بالفيروس.

وأصدر مجلس دبي الرياضي، بروتوكولات خاصة بقرار رفع الطاقة الاستيعابية لممارسي النشاط في مراكز التدريب واللياقة البدنية الرسمية المعتمدة لنسبة 100%، بعد أن كان البروتوكول السابق يتعلق بالإجراءات الخاصة بسعة الاستيعاب البالغة 50% سابقاً، والتي شكلت المرحلة الأولى من عودة النشاط لهذا القطاع المهم، الذي أتاح الفرصة لعودة الآلاف من ممارسي تدريبات اللياقة البدنية يومياً في المراكز المتطورة المتخصصة والمنتشرة في مختلف مناطق دبي.