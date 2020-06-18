الجو جيتسو يدخل «تحدي السادسة»

أبوظبي (وام)

أعلنت رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، فتح باب التسجيل في بطولاتها المحلية والدولية لموسم 2020 - 2021، التي تنطلق أغسطس المقبل، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، وأكد طارق البحري مدير الجولات «أن الموسم الجديد سيشهد 5 جولات رئيسة في النسخة السادسة التي ستقام في كل من لوس أنجلوس وموسكو، وريو دي جانيرو، ولندن، وأبوظبي»، مشيراً إلى أنه تمت جدولة العديد من الفعاليات في جميع أنحاء العالم، بحيث تم اعتماد القائمة للبطولات من أغسطس حتى نهاية أكتوبر وإطلاع عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عليها.

وستكون البداية مع الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في موسكو 23 أغسطس المقبل، يليه محطة البرازيل في كويابا 30 أغسطس، ثم برازيليا 13 سبتمبر، ثم محطة لفيف الأوكرانية في 10 أكتوبر من العام الجاري، يعقبها جولة ألمانيا بتاريخ 17 أكتوبر، وفي نفس اليوم، سيقام الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في ايرلندا، وفي اليوم التالي ستستضيف مدينة سيؤول الكورية نسخة أيضا بتاريخ 18 أكتوبر، وفي مدينة بارويري البرازيلية سوف يقام الدوري الدولي في 31 أكتوبر، وفي نفس هذا التاريخ ستكون هناك بطولة أخرى في مقدونيا الشمالية تحت مظلة الرابطة أيضاً.

واعتمدت الرابطة بالتعاون مع الاتحاد التصنيف الدولي للعام الحالي للاعبين بناءاً على نتائجهم السابقة حتى نوفمبر الجاري، وهو التاريخ الذي سيشهد إقامة بطولة العالم للناشئين والشباب والكبار في أبوظبي، وبطولة أبوظبي العالمية، وبعد إضافة نتائج البطولتين للاعبين سيتم اعتماد التصنيف ومنح اللاعبين الجوائز المعلن عنها مسبقاً.

وأكد البحري أن المشاركة في الجولات ستكون من خلال نقاط تأهيلية يجمعها اللاعبون من البطولات المحلية بالدوري المحلي الذي تشرف عليه رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في تلك الدول، والدوري الدولي لرابطة أبوظبي، والدوري القاري للبطولات التي نشرف على تنظيمها في الخارج كل عام، وأنه سيسمح للناشئين بالمشاركة في فئات البالغين بأحزمتهم، مع الفئات المعتمد مشاركتها في سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو الموسم الجديد، وهي أصحاب الأحزمة البنفسجي والبني والأسود للبالغين والأساتذة 1 والأساتذة 2.

وعن التصنيف الجديد الذي اعتمدته الرابطة للموسم المقبل قال البحري: «سيكون لدينا نوعان مختلفان من التصنيف والجوائز، أحدهما تصنيف خاص بجولات أبوظبي جراند سلام وحدها، وتعلن نتائجه في أبريل من عام 2021، والآخر خاص بجولات أبوظبي جراند سلام مضافا إليها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو وتعلن نتائجه في نوفمبر 2021، وأنه فيما يخص التصنيف الأول وهو الخاص بجولات أبوظبي جراند سلام، فقد تقرر أن يشمل جميع جولاتها في موسم 2021/‏‏‏‏2020 في فئات الأحزمة البنفسجي، والبني والأسود فقط في الفئات العمرية الخاصة بالكبار والأساتذة 1 و2.

وعن الجوائز الجديدة ومسمياتها قال: «تم استحداث جائزة جراند سلام الخاصة والتي ستمنح للاعب الذي يفوز بالمركز الأول في ثلاث جولات جراند سلام متتالية، أو أكثر في الموسم نفسه، و«جائزة سوبر سلام» التي ستمنح لأي لاعب يفوز بخمس جولات متتالية في الموسم نفسه، و«جائزة الدرع الذهبي» الذي سيمنح للاعب الفائز بالمركز الأول في كل جولات أبوظبي جراند سلام، إضافة إلى بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في الموسم نفسه، وجائزة التاج الثلاثي للاعب الذي سيفوز بجميع ألقاب الموسم في جراند سلام وأبوظبي العالمية وملك البساط، وكل هذه الجوائز المالية بخلاف التي سنمنحها للأبطال في نهاية كل جولة من جولات أبوظبي جراند سلام أو ملك البساط».