«أبيض الناشئين» يبدأ كأس آسيا بـ «حوار الوصيف»

معتصم عبدالله (دبي)

يدشن منتخب الناشئين مشوار الطريق إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2021 في بيرو، بلقاء طاجيكستان، ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الثانية، لنهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً، المقررة بالبحرين، من 24 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2020.

ووضعت قرعة البطولة التي سُحبت، أمس، بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، «أبيض الناشئين» ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب طاجيكستان وصيف النسخة الماضية عام 2018 في ماليزيا، بخسارته أمام اليابان 0-1 في النهائي، إضافة إلى عُمان واليمن.

وأوقعت القرعة البحرين «المستضيف» في المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً كوريا الشمالية وإيران وقطر، وجاء منتخب السعودية في المجموعة الرابعة التي تضم اليابان «حامل اللقب»، وإندونيسيا والصين، في حين ضمت المجموعة الثالثة كلاً من كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وأوزبكستان.

ويشارك في النهائيات 16 منتخباً، تم توزيعها على 4 مجموعات، وبحيث تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي، وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل، من أجل تمثيل «قارة الصفراء» في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2021 في بيرو.

وينطلق مشوار «أبيض الناشئين» في النهائيات المرتقبة، بلقاء طاجيكتسان 25 نوفمبر ضمن الجولة الأولى، فيما ستكون مباراته الثانية أمام عُمان 28 نوفمبر، على أن ينهي الدور الأول بلقاء اليمن 2 ديسمبر.

ووضع مسار القرعة منتخب الناشئين، حال تأهله إلى ربع النهائي، أمام متصدر أو وصيف المجموعة الأولى التي تضم البحرين، كوريا الشمالية، إيران، وقطر، وتقام مباريات «دور الثمانية» 5 و 6 ديسمبر، فيما تجرى مباراتا نصف النهائي 9 ديسمبر، على أن يُسدل الستار على البطولة بإقامة النهائي 12 ديسمبر.

وكان «أبيض الناشئين» حجز مقعده في نهائيات 2020، بتصدره ترتيب المجموعة السادسة للتصفيات، التي استضافتها بيشكيك في قرغيزستان، بمشاركة منتخبات الدولة المضيفة، العراق، ولبنان، وهو التأهل الثامن للنهائيات القارية لمنتخب الإمارات في تاريخه بعد نسخ 1990، 1992، 1994، 2002، 2008، 2010، 2016.

يوسف حسين: برنامج إعداد مثالي

أكد يوسف حسين السهلاوي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، حرص اللجنة على توفير كل مستلزمات النجاح لـ «أبيض الناشئين» لهذه البطولة المهمة، من برنامج إعداد مثالي يشمل تجمعات داخلية وخارجية، وخوض مباريات مع منتخبات من مدارس كروية مختلفة، تسهم في إكساب اللاعبين المزيد من الخبرة والاحتكاك.

وأشاد بالجهود المبذولة من أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب، ودورهم الكبير في النتائج التي حققها «أبيض الناشئين» في التصفيات، مشيراً إلى أن الطموحات والآمال كبيرة جداً في قدرة اللاعبين على الظهور بمستوى إيجابي في النهائيات، وتحقيق نتائج إيجابية، والمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى «مونديال بيرو».

ماجد سالم: بدأنا التحضيرات بـ 27 لاعباً

قال ماجد سالم، مدرب منتخب الناشئين: إن القرعة جاءت متوازنة لجميع المنتخبات المشاركة، خاصة بعد قيام الاتحاد القاري في تصنيفها حسب نتائجها في البطولات الماضية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني بدأ فعلياً التحضير للنهائيات، من خلال البرنامج التدريبي المقام حالياً عن بُعد، بمشاركة 27 لاعباً.

وأوضح ماجد سالم، أن تأجيل البطولة التي كان مقررا أن تقام في سبتمبر، جاء مفيداً لجميع المنتخبات، خاصة في ظل تعليق النشاط الكروي، في جميع الاتحادات الآسيوية، وتوقف اللاعبين عن أداء التدريبات الجماعية، وخوض المباريات والاعتماد فقط على تدريبات اللياقة البدنية.