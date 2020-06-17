دوري الأبطال «بطولة مصغرة» في لشبونة

بيرن (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، أمس، أن نسخة الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا، التي توقفت في مارس الماضي بسبب «جائحة كورونا»، تستكمل ببطولة مصغرة من ثمانية أندية، وتقام في لشبونة في أغسطس المقبل.

وأوضح جيورجيو ماركيتي نائب الأمين العام لليويفا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية عبر الفيديو، أن مباريات دور الثمانية ونصف النهائي تقام من مواجهة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب، بينما تلعب المباراة النهائية يوم 23 أغسطس. وتُلعب آخر أربع مباريات من دور الـ 16، حين يلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد وبايرن ميونيخ مع تشيلسي، كما يلعب يوفنتوس ضد أولمبيك ليون، وبرشلونة ضد نابولي، يومي السابع والثامن من أغسطس في نفس الملاعب المحددة سابقاً أو في البرتغال. وتأهل باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وأتلانتا ولايبزيج بالفعل إلى دور الثمانية.

وتسمح الخطة بإكمال الموسم بشكل أسرع بدلاً من نظام الذهاب والإياب التقليدي، لكن تقليص ست مباريات من البطولة سيؤثر على إيرادات البث التلفزيوني لـ «اليويفا».