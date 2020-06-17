«رجل الظل» يضبط إيقاع «البايرن» إلى النجمة الثالثة

مراد المصري (دبي)

تُوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، للمرة الثامنة على التوالي، والـ 30 في تاريخه، بعد فوزه على بريمن بهدف، أمس الأول، ولعل الأهم هو ما فعله «رجل الظل» هانز فليك، الذي اعتاد أن يتوارى عن الأنظار، ويكتفي بالقيام بدور الرجل الثاني مساعداً للمدربين أو أعمال إدارية وتحليلية، قبل أن ينجح عند استلام المهمة، خلفاً لـ «المقال» الكرواتي كوفاتش، في قلب موسم «البافاري» رأساً على عقب، وضبط إيقاعه إلى «النجمة الثالثة»، حيث يقوم عدد من الدوريات، باحتساب كل 10 دوريات بـ «نجمة» على القميص، كما هو الحال في إيطاليا.

وقدمت ألمانيا كرة هجومية كاسحة في «مونديال 2014»، حينما توجت باللقب وقتها، وكانت الأنظار كلها مسلطة على المدرب يواخيم لوف، دون أن ينتبه أحد إلى مساعده هانز فليك، والذي عمل مساعداً للمدرب في بايرن ميونيخ، ولم يفكر أبداً في أنه سيصبح الرجل الأول، إلا أن سوء نتائج الفريق مطلع الموسم، دفع الإدارة لمنحه الثقة الكاملة لإكمال المهمة، ولم يخيب الظن، وقدم «نسخة مرعبة» من بايرن ميونيخ، الذي سجل 93 هدفاً في 31 جولة إلى الآن «رقم قياسي». وانضم بايرن ميونيخ إلى نادي النخبة من المتوجين بألقاب الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى 30 مرة أو أكثر، إلى جانب يوفنتوس الإيطالي «35»، وريال مدريد الإسباني «33».

وفي إسبانيا، واصل برشلونة زحفه إلى الاحتفاظ بلقب الدوري، عقب تفوقه على ليجانيس بـ «ثنائية» في أول ظهور للفريق على ملعب «كامب نو» منذ مارس الماضي، ورغم أن الأرجنتيني ميسي سجل هدفاً من ضربة جزاء، إلا أنه حصد الأضواء مجدداً، بعدما رفع رصيده إلى 699 هدفاً في مسيرته، وأصبح يقف على أعتاب «المئوية السابعة».

وشهدت المباراة تسجيل النجم الإسباني الصاعد إنسو فاتي هدفاً، جعله ثاني أصغر لاعب يسجل 5 أهداف على الأقل في «الليجا» خلال «القرن 21»، في عمر 17 سنة و229 يوماً، خلف الكرواتي بويان كركيتش 17 عاماً و201 يوم، ليؤكد أنه المستقبل المشرق لـ «البارسا» خلال السنوات المقبلة.