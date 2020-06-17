اتحاد الرياضات الشتوية يبدأ رحلته الجديدة

أبوظبي (وام)

أكد جمعة الظاهري الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية أن تغيير مسمى الاتحاد من الرياضات الجليدية إلى «الشتوية» يتبعه العديد من الخطوات والإجراءات في ضم عدة رياضات جديدة تحت مظلته، واستحداث أكثر من مسابقة، والموافقة على إشهار عدة أندية، وتنظيم العديد من ورش العمل والدورات التأهيلية لصقل الكوادر في مختلف الألعاب الجديدة.

وأشار إلى أن البناء الجيد لابد أن تكون قاعدته سليمة ومدروسة، وهو الأمر الذي وجه به معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس الاتحاد، وقال: إنه بعد تغيير مسمى الاتحاد تم ضم رياضة الـ«سكي»، والتي تتبعها من 3 إلى 4 رياضات أخرى في مقدمتها «السنو بورد» تحت مظلة الاتحاد أو الذي سيكون له تبعية تلقائية للاتحاد العالمي لرياضات «السكي والمنحدرات الجليدية».

وأضاف أنه يتم توفير البيئة المناسبة للرياضيين من أبناء الدولة في اللعبة الجديدة التي نملك فيها مواهب كثيرة، والسماح لهم بالمشاركة في البطولات الخارجية.