حافة السماء والبحر في ميداليات «شاطئية آسيا»

دبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة، المقررة في سانيا بالصين، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبلين، تصميم الميداليات التي ستوزع خلال المنافسات، والتي تتألف من قسمين: الأول عبارة عن دائرة ترمز إلى تألق الشمس والقمر، وفي داخل الدائرة يوجد شعار الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة، وصورة صخرة تيانيا، التي ترمز إلى تاريخ وثقافة سانيا، أما الجزء الثاني فيزين باقي الميدالية، ويظهر المناظر الطبيعية لسانيا، الخلجان والأمواج والشواطئ.

يظهر على الجزء الخلفي من الميدالية شعار المجلس الأولمبي الآسيوي، ويبرز التنين والصقر والشمس الساطعة.

وحفرت على جانب الميدالية عبارة مرحباً بكم في تيانيا هايجيا وباللغة الإنجليزية، وتعني تيانيا هايجياو، حافة السماء والبحر، وهي أشهر موقع سياحي في سانيا، بسبب الصخور المذهلة عند سفح جبل مالينج.