إبراهيم عبدالملك: عدم استكمال الدوري «قرار صائب»

منير رحومة (دبي)

تسود حالة من الترقب والانتظار داخل شباب الأهلي، سواء لدى اللاعبين والمسؤولين أو الجماهير، في انتظار ما يسفر عنه الاجتماع الطارئ اليوم، لمناقشة تتويج «الفرسان» بلقب دوري الخليج العربي من عدمه. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تفاعلاً كبيراً مع الأنباء المتداولة، وأطلق مشجعو شباب الأهلي الاحتفالات، عبر إعادة نشر صور تتويج الفريق بآخر لقب للدوري، في انتظار صدور القرار الرسمي.

وبدوره، يرى إبراهيم عبد الملك عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي شباب الأهلي، أن عدم استكمال الموسم الكروي 2019-2020 يعد قراراً صائباً، لأن الظروف الحالية تجعل خوض الجولات السبع المتبقية أمراً شبه مستحيل، مؤكداً أن الدولة تعيش ظروفاً استثنائية، والأمور لا تزال حساسة، وتحتاج إلى بعض الوقت، حتى تعود الحياة إلى نسقها الطبيعي، مشيراً إلى أن أغلب الأندية متفقة على أن عدم استكمال الدوري هو القرار الأنسب، لأن العودة إلى المنافسات تحتاج إلى فترة طويلة من الإعداد، الأمر الذي يجعل التحضيرات تستمر حتى أغسطس، وبالتالي يتسبب ذلك في التأثير سلباً على الموسم الجديد، وعلى استحقاقات المنتخبات والأندية للمشاركات الخارجية.

وشدد على أن المنطق يؤكد صعوبة استمرار الموسم، وبذلك يكون قرار رابطة المحترفين صائباً، ويخدم جميع الأندية دون استثناء، ويصب في مصلحة الحفاظ على صحة لاعبينا في المقام الأول.

وأضاف أيضاً أن قرار حسم الجدل بخصوص الموسم، يساعد إدارات الأندية على إعداد برامج تجهيز الفرق، من تحديد موعد التجمع، ومكان المعسكر، وتاريخ عودة اللاعبين الأجانب، وترتيب الأوراق بصورة دقيقة، وبالتالي التركيز بشكل كامل في الموسم الجديد.

أما فيما يتعلق باجتماع اليوم المخصص لمناقشة تتويج شباب الأهلي باللقب من عدمه، أوضح إبراهيم عبدالملك أنه لا يريد أن يسبق الأحداث، وقال: من الإنصاف إعلان «الفرسان» بطلاً، لأنه تصدر المركز الأول لفترة طويلة، وبذل جهداً كبيراً على مدار الموسم من أجل التتويج باللقب، وبالتالي فإن الدرع إذا ذهب إلى شباب الأهلي سيكون مستحقاً. وفيما يتعلق بالبند الثاني الذي سيتم مناقشته والمتعلق بتصعيد فريقين إلى «المحترفين»، ورفع العدد إلى 16 نادياً، أوضح عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي شباب الأهلي، أنه من الظلم الكبير عدم تصعيد البطل والصيف من دوري الدرجة الأولى، لأنهما بذلا جهداً كبيراً من أجل تحقيق هدف الصعود، وبالتالي فإن رفع العدد إلى 16 فريقا أمر ممكن، خاصة بعد قرار عدم استكمال الموسم، حيث سيكون هناك متسع من الوقت لإقامة دوري الموسم الجديد، في ظروف إيجابية، مشيراً إلى وجود العديد من التصورات للموسم الجديد، منها إقامة الدوري بنظام المجموعتين، أو مجموعة واحدة، وأجندة المشاركات الخارجية واستحقاقات الأندية والمنتخبات مهمة في تحديد التصور الخاص بالموسم المقبل، إذا تم رفع العدد إلى 16 فريقاً.