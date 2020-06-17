«أبيض الناشئين» يترقب قرعة نهائيات كأس آسيا

معتصم عبدالله (دبي)

يترقب منتخب الناشئين قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً، المقررة من 26 نوفمبر إلى 15 ديسمبر المقبل، والتي تجرى في الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تقام مراسم القرعة عن بُعد، بداعي ظروف «جائحة كورونا»، وتُبث عبر حسابات الاتحاد الآسيوي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحجز «أبيض الناشئين» مقعده في النهائيات التي تشهد مشاركة 16 منتخباً، بتصدره ترتيب المجموعة السادسة للتصفيات التي استضافتها بيشكيك في قرغيزستان، بمشاركة منتخبات الدولة المضيفة، العراق، ولبنان، وهو التأهل الثامن إلى النهائيات القارية لمنتخبنا في تاريخه بعد نسخ 1990، 1992، 1994، 2002، 2008، 2010، 2016.

وضمت قائمة المتأهلين للنهائيات 11 منتخباً، تصدرت مجموعاتها في التصفيات وضمت إلى جانب الإمارات، كلاً من: طاجيكستان، الهند، إيران، السعودية، قطر، الصين، أستراليا، كوريا الشمالية، اليابان، كوريا الجنوبية، فيما تأهلت 4 منتخبات عبر بوابة أفضل الثواني، وضمت اليمن، إندونيسيا، أوزبكستان، عُمان، إضافة إلى البحرين «المستضيف».

وبحسب نظام القرعة، توزع المنتخبات الـ16 إلى 4 مجموعات في الدور الأول، ليتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، وصولاً إلى النهائي، علماً أن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي، تحجز مقاعدها في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، المقررة بدورها في 2021.

وأعلن الاتحاد الآسيوي اعتماد ترتيب نهائيات النسخة الماضية للبطولة في ماليزيا 2018، لتكون بمثابة التصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة، قبل إجراء مراسم القرعة، حيث سيكون «الأبيض» في التصنيف الأخير، بعد إعلان رفضه خوض التصفيات التي استضافتها قطر آنذاك، ووضع التصنيف منتخب البحرين «المستضيف» في التصنيف الأول، واليابان «حامل اللقب» في التصنيف الثاني.

يذكر أن «أبيض الناشئين» دشن، مطلع يونيو الحالي، برنامج تحضيراته للنهائيات، بإقامة تدريبات عن بُعد، تستمر إلى بداية يوليو المقبل، تحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده الوطني ماجد سالم، في انتظار العودة إلى التدريبات الجماعية، مع بداية عودة النشاط في الشهر المقبل.