10 مباريات تجهز «نيريس» لرحلة «الفهود»

مراد المصري (دبي)

يواصل المدافع البرازيلي هويجلو نيريس الذي ينضم إلى الوصل بداية من الموسم المقبل، مشاركته مع بوافيستا، بعد إعادة انطلاق الدوري البرتغالي خلال يونيو الجاري، وخاض اللاعب مباراتين أساسياً بدقائق كاملة «180 دقيقة»، آخرها اللقاء الذي تفوق فيه فريقه على براجا بهدف مطلع الأسبوع الجاري، على أن يخوض مواجهة أخرى أمام فيتوريا سيتوبال اليوم.

وفي المجمل، يلعب نيريس 10 مباريات مع بوافيستا في الجولات المتبقية بالدوري البرتغالي حتى 26 يوليو المقبل، وتمثل فرصة متميزة وذات فائدة، من حيث حفاظه على جاهزيته، ضمن واحد من أقوى الدوريات الأوروبية، إلا أنه يحتاج بعد ذلك إلى الراحة قبل الانضمام إلى تدريبات «الفهود»، تمهيداً للمشاركة في الموسم الجديد.

ويشكل نيريس الذي يلعب في البرتغال بعقد إعارة من بارا البرازيلي، من المدافعين الذين يعتمد عليهم بوافيستا بدرجة كبيرة، وخاض إلى الآن 26 مباراة هذا الموسم، في مختلف البطولات «2370 دقيقة»، ويعتمد عليه الفريق البرتغالي أساسياً في الدفاع، وشارك في 24 من 26 مباراة كاملة بالدوري، ولم يغب سوى مرتين، واحدة بسبب المرض في ديسمبر الماضي، وأخرى لتراكم الإنذارات في مارس.

وأكمل اللاعب وناديه البرازيلي الاتفاق على البنود كافة مع الوصل، إلا أن الإعلان الرسمي قيد الانتظار إلى حين الانتهاء من مشاركته مع فريقه البرتغالي الذي يواصل الاعتماد عليه، بالنظر لأهميته، بغض النظر عن قراره بعدم الاستمرار معه في نهاية الموسم.