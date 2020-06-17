«الملك» يفتح الباب لرحيل عمر جمعة

علي معالي (دبي)

يبدو أن عمر جمعة ربيع، لاعب وسط الشارقة، سيكون خارج «بيت الملك» خلال الموسم الجديد، ولم يبق من عقده مع النادي إلا الموسم المقبل، ويعود آخر تجديد له عام 2016 لمدة 5 سنوات، وفتح النادي باب رحيله، في حال الحصول على عرض مناسب خلال الانتقالات الصيفية.

والاستغناء عن عمر جمعة ربما يكون منطقياً، خاصة أن مركزه يضم العديد من اللاعبين أصحاب الكفاءة، منهم ماركوس ميلوني، وسيف راشد، وريان منديز وأيضاً كايو لوكاس، وفي الوقت نفسه لم يستغل عمر جمعة العديد من الفرص لإثبات كفاءته، حيث إنه يملك موهبة كبيرة، ويمكنه قيادة أي فريق، نظراً لقدراته العالية في المراوغة والسيطرة على الكرة.

وعمر جمعة «24 عاماً»، من مواليد المراحل السنية بالشارقة، وتم تصعيده مع عدد كبير من اللاعبين خلال السنوات الماضية، ومنهم شاهين عبدالرحمن، وسيف راشد، وعبدالله غانم، مثلوا القوام الأساسي لقوة «الملك»، ويعد موسم 2016-2017 هو الأفضل في مشوار اللاعب، حيث لعب 19 مباراة «1012 دقيقة».

وخلال الموسم الماضي، الذي استعاد فيه الشارقة لقب الدوري، بعد غياب 23 عاماً، أسهم عمر جمعة بدور ملموس في التتويج بالمشاركة في 17 مباراة «416 دقيقة»، وسجل هدفاً أمام «صقور الإمارات» في الجولة الختامية.

يعتبر عمر جمعة، أو كما أطلقت عليه جماهير الشارقة لقب «الجناح الطائر»، من الأعمدة الأساسية التي قادت فريق تحت 21 سنة إلى الفوز بلقب الدوري موسم 2016. وعلى مدار مسيرته، اعتمد عليه العديد من المدربين الذين دفعوا به في المباريات، لكنه أحياناً لم يستفد من الفرص.