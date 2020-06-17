«لورد نورث» بطل «برنس أوف ويلز»

محمد حسن (دبي)

واصلت خيول الإمارات تألقها اللافت خلال مهرجان رويال أسكوت الملكي برباعية في اليوم الثاني «سوبر هاترك» متضمنة الشوط الرئيسي، على لقب سباق برنس أوف ويلز للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، الذي جاء بوساطة الجواد «لورد نورث» بشعار سمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف جون جوسدن وبقيادة جيمس دويل.

وتفوق ابن الفحل «دباوي» بفارق 3.75 طول عن الوصيف «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسجل 2:05:63 دقيقة، وحل في المركز الثالث «بارني روي» لجودلفين، واستهل «حكم» الرباعية في الحفل والفوز الرابع في المهرجان لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية عندما اقتنص لقب كينج جورج ستيكس (تكافؤ) لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس جيم كرولي الذي سجل فوزه الرابع.

وحقق «دارك فيجن» لجودلفين، بإشراف مارك جونستون وبقيادة وليام بيوك، الفوز الثالث عندما اعتلى صدارة سباق رويال هنت كب لمسافة 1600 متر، مسجلاً 1.38.32 دقيقة، واختتم الرباعية «فجيرة برنس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف روجر فاريان وبقيادة اندريه اتزيني، الذي توج بلقب الختام سباق كوبر هورس للتكافؤ لمسافة 2800 متر.

من ناحية أخرى تتواصل اليوم فعاليات مهرجان رويال أسكوت الملكي، بإقامة 7 أشواط في اليوم الثالث، بمشاركة كبيرة لخيول الإمارات، وتعتبر الكأس الذهبية محط أنظار عشاق السباقات، وتسعى خيول الإمارات إلى تسجيل إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها الماضية، حيث سبق لها الفوز باللقب (8) مرات.

ويجتذب الشوط الخامس والرئيس على لقب سباق كأس أسكوت الذهبية للفئة الأولى، لمسافة 4000 متر، نخبة قوية قوامها 8 خيول، وهو الأعرق في مهرجان رويال أسكوت، ويمثل خيول جودلفين بإشراف شارلي ابلبي، كل من «كروس كاونتر» بقيادة جيمس دويل، وهو بطل كأس دبي الذهبية وملبورن كب، و«مون لايت سبيرت»، بقيادة وليام بيوك، وينافس من الإمارات أيضاً «برنس اوف اران» و«نايف رود».

وتتجه الأنظار نحو «ستراديفاريوس»، بإشراف جون جوسدن، بقيادة فرانكي ديتوري وهو المرشح الأول للفوز والدفاع عن لقبه، ويستهل الحفل بالشوط الافتتاحي سباق جولدن جيتس لمسافة 2000 متر، بمشاركة 16 خيلاً.

وتخوض خيول الإمارات التحدي في الشوط الثاني على لقب سباق وولفرتون ستيكس لمسافة 2000 متر «قوائم»، ويشارك فيه 16 خيلاً، إلى جانب الشوط الثالث على لقب جيرسي ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر، بمشاركة (15) خيلاً.

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر، سباق بريطانيا ستيكس للخيول عمر 3 سنوات تصنيف (صفر إلى 105)، بمشاركة 24 خيلاً، ويختتم حفل اليوم الثالث بسباق ساندرنجهام ستيكس لمسافة الميل.