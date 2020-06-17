الألعاب المائية تتصدر مشهد عودة النشاط بدبي

دبي (الاتحاد)

تتصدر الألعاب المائية المشهد في عودة النشاط الرياضي من جديد، بعدما أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح الباب أمام ألعاب جديدة، لعودة منافساتها خلال شهر يونيو الجاري، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي يتم العمل بها وفق مراحل متعددة، انسجاماً مع خطة الحكومة، وتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، والجهات الحكومية.

وسيقتصر استئناف المنافسات على الفعاليات التي حصلت على موافقة المجلس، وتم توفير جميع اشتراطات وإجراءات السلامة للمشاركين، وأن تكون الفئات العمرية المسموح لها بالمشاركة في الفعالية من سن 12 سنة وحتى 60 سنة فقط.

وحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على اختيار منافسات مميزة، لها الكثير من الرواد والمحبين، وذلك بالتعاون مع مؤسسات من القطاعين العام والخاص، لتنظيم منافسات متميزة في رياضات مثيرة مثل رياضة كايت سيرف، والتي تمارس بكثافة في شواطئ جميرا، كما وضع النادي فرصة مميزة لمحبي رياضة الدراجات المائية في دبي، للمشاركة في الكرنفال البحري الكبير، عبر فعالية الدراجات المائية، وأيضاً استعراضات الألواح المائية الطائرة «فلاي بورد»، بجانب رياضة (موتو سيرف) العالمية ورياضات التجديف الحديث، وأبرزها رياضة التجديف بوضع واقف على الألواح، وقوارب تجديف الكاياك والكانو، وهنالك فعالية قوارب تجديف الدراجة، بالإضافة إلى رياضة الشراع الحديث، من خلال فعالية قوارب ليزر 4.7، وقوارب أوبتمست.

وتشهد منطقة حتّا تنظيم سباق التجديف بالكاياك في مياه سد حتّا، التي ينظمها نادي حتّا للكاياك، حيث تعد مياه بحيرة سد حتّا من الأماكن المفضلة لعشاق هذا النوع من الرياضات، الذي تتكامل فيه جمالية الطقس والجبال المحيطة بالبحيرة، مع هدوء المياه والخدمات السياحية الأخرى، التي تتميز بها منطقة حتّا، وحولتها إلى منطقة جذب سياحية ورياضية مهمة.