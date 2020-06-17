جامعة نيويورك أبوظبي تطلق برنامج «الشركاء المتحدون»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق قسم الرياضة واللياقة في جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، برنامج «الشركاء المتحدون»، وهو برنامج افتراضي لدعم اللياقة البدنية، يهدف إلى توفير منصات تدعم الرياضيين ضمن الأولمبياد الخاص، لمواصلة الأنشطة الرياضية والبدنية خلال فترة التزامهم بالبقاء في المنزل.

وسيقدم الطلبة الرياضيون جلستين في الأسبوع، لتعزيز اللياقة البدنية مع رياضيين من الأولمبياد الخاص، حيث بدأ البرنامج التجريبي بمشاركة 16 طالباً من جامعة نيويورك أبوظبي، للتدرب مع 17 رياضياً من الأولمبياد الخاص، الذين تتراوح أعمارهم من 9 حتى 32 عاماً.

وقال العميد المساعد لشؤون الطلاب، ومدير قسم ألعاب القوى، بيتر ديتشي: «يعد برنامج (الشركاء المتحدون) استكمالاً للتعاون والشراكة المثمرة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، لن تقف الظروف الصعبة التي سببها انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، في سعينا في سبيل تعزيز فرص الاندماج الاجتماعي لهؤلاء الرياضيين البارزين من أصحاب الهمم».

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «يسعدنا التعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي في هذا البرنامج المميز، إلى جانب العديد من البرامج الأخرى التي تحمل ذات الرؤية والأهداف، وهو الدمج الاجتماعي الفاعل والكامل، ونحن ممتنون لاستجابة الجامعة والطلاب تجاه الوضع الحالي، والعمل معنا للخروج ببرنامج (الشركاء المتحدون)، الذي خلق رابطاً قوياً بين الطلاب في الجامعة والرياضيين من أصحاب الهمم و ذوي التحديات الذهنية».

ومن جانبها، قالت خولة بارلي، خبيرة تطوير المبادرات في الأولمبياد الخاص الإماراتي: «لقد خضع طلاب جامعة نيويورك أبوظبي لدورات تدريبية مع الرياضيين في الأولمبياد الخاص قبل إطلاق البرنامج، والذي ينسجم مع مختلف تعليمات التدريب والتعلم عن بعد، وسنحرص طوال فترة البرنامج على جمع البيانات والمعلومات، لوضع أفضل الممارسات في سبيل تطوير البرامج الافتراضية الموحدة في المستقبل».

وعبّرت الطالبة سلمى عبد العزيز، من جامعة نيويورك أبوظبي دفعة عام 2023، المتخصصة في صناعة الأفلام والبحث الاجتماعي والسياسة العامة، عن تجربتها مع الرياضية نور الأخضر من رياضيي الأولمبياد الخاص، وقالت: «ممتنة للغاية لهذه الفرصة التي أتاحها لنا قسم الرياضة واللياقة في جامعة نيويورك أبوظبي، للتطوع مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، حيث إن العلاقة القوية والرابط المتين الذي بنيته مع نور الأخضر لن أستبدله بأي شيء في العالم، حيث أظهرت نور براعة كبيرة خلال جلسات تمرين الزومبا، وبالتأكيد ستصبح معلمة أفضل مني».

والجدير بالذكر، أن الطلاب سيعملون على تصميم كل جلسة من جلسات التمرينات الرياضية، حيث سيقوم مدربون من قسم الرياضة واللياقة في الجامعة بمساعدتهم وتوجيههم، للتأكد من وضع وتوفير أنشطة لياقة بدنية مخصصة لكل مشترك من الأولمبياد الخاص، كما سيتم إجراء الجلسات عبر الفيديو افتراضياً، ما يسمح لكل مشترك بالمشاركة في الجلسات خلال التزامه بالبقاء في المنزل.