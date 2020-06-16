«مجموعة السيتي» تطلق حملة عالمية لمكافحة «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد، وام)

كشفت الاتحاد للطيران، ونادي مانشستر سيتي لكرة القدم، عن طقم الفريق الجديد الذي صمم خصيصاً، تقديراً ودعماً للجهود العالمية المبذولة لدخول مرحلة التعافي من آثار فيروس كورونا، وخصصت الاتحاد المساحة الأمامية للقميص، والتي في العادة تحمل شعار الاتحاد، لحملة مجموعة سيتي، ومانشستر سيتي لكرة القدم «Cityzens Giving For Recovery»، والتي تمتد على مدار 12 شهراً، وتهدف إلى مساعدة المجتمعات المتأثرة على النهوض مجدداً، ومعاودة الوقوف على قدميها.

وتركز الحملة على توفير الدعم المباشر لتسعة مشاريع حول العالم، ترتبط بشكل وثيق بعملية التعافي والعودة للحياة، فضلاً عن المساعدة في جمع التبرعات، وإتاحة مرافق النادي وموارده، وسيكون لكل فريق من فرق المجموعة التسعة، موظفون ولاعبون ومدربون ومشجعون، دور يقومون به لمد يد العون والمساعدة على مختلف الصعد، وبالإمكانيات كافة.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة «الاتحاد للطيران»: تولي الاتحاد أهمية كبيرة لقيم العطاء وبذل الخير ورد الجميل للمجتمعات التي نعيش فيها ونخدمها، وفيما نحاول شق الطريق مجدداً عبر عالم مختلف وجديد، تبرز أهمية مرحلة التعافي، لنتمكن من معاودة الوقوف ومواصلة السير قدماً نحو مستقبل نكون فيه أكثر ثقة وأقوى من ذي قبل.

وأضاف: دعماً للحملة، قمنا بتقديم المساحة الأمامية لقميص النادي، المخصصة لشعار الاتحاد، لتحمل اسم الحملة في مباريات العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عبارة عن لفتة طيبة، ستتردد أصداؤها بين مشجعي النادي حول العالم.

وقال: نثمّن شراكتنا مع النادي، والتي تمتد على مدار عقد من الزمن، ويسرنا مواصلة العمل معهم، عبر هذه الحملة، لدعم جهود المجتمعات التي هي اليوم في طور التعافي.

وقال عمر بيرادا، رئيس العمليات التنفيذية في نادي مانشستر سيتي: إننا في غاية الامتنان لشركائنا في الاتحاد، الذين أتاحوا لنا فرصة الاستفادة من تلك الرقعة التي تعد الأبرز من حيث الرؤية والوضوح، لنتمكن من الترويج لحملتنا الخاصة بالتعافي، ويأتي ذلك، كما اعتدنا منهم دائماً، كخير برهان على عمق ودوام وأهمية تلك الشراكة.

وأضاف: عانى الكثيرون حول العالم آلام الفقد، ومن واجبنا المساعدة، قدر الإمكان، في التخفيف من حجم المعاناة على مجتمعاتنا، وبالتالي، يسرنا أن نتمكن، من خلال حملتنا الجديدة، من مساعدة أهلنا في مختلف أنحاء العالم، للنهوض مجدداً، ومواصلة الحياة.

وكانت «مجموعة السيتي»، التي دشنت الحملة العالمية، قد دعمت ضحايا فيروس «كوفيد-19» بقرابة المليون جنيه إسترليني من التبرعات والدعم العيني والقروض، وبينما يجري الاستعداد لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز مجدداً، تهدف المجموعة إلى تقديم ما لا يقل عن مليون جنيه إسترليني آخر من التمويل والدعم، وقال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة السيتي: استجاب عمال الخط الأمامي حول العالم للتهديد المباشر من «كوفيد-19»، وفي «مجموعة السيتي» لنا الشرف للعب دورنا البسيط، في المساعدة على معالجة هذا التهديد المباشر.

وأضاف: حان الوقت بالنسبة لنا، لنتطلع إلى المستقبل، والالتزام بمسؤوليتنا لمساعدة مجتمعاتنا على التعافي، وللمرة الأولى نقوم بتسخير الموارد المالية لأنديتنا التسعة، وشبكة مكاتبنا وموظفينا واللاعبين والمدربين بالكامل، لتركيز جهودنا على عملية التعافي.