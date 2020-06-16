اليوفي ونابولي «نهائي ناري» لكأس إيطاليا!

مراد المصري (دبي)

الجماهير على موعد اليوم، مع عودة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد توقف 100 يوم، وتنطلق المباريات الـ92 المتبقية بلقاءين مؤجلين من «المرحلة 28»، الأول بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، والثاني - والأهم - يجمع مانشستر سيتي «حامل اللقب» وضيفه أرسنال اللندني، على أن تبدأ «الجولة 30» بداية من بعد غدٍ، وعنوانها الأبرز مباراة ليفربول المتصدر، ومضيفه إيفرتون، يوم الأحد المقبل.

فيما تتوجه الأنظار إلى اللقاء الناري بين يوفنتوس ونابولي في نهائي كأس إيطاليا اليوم، ويدخل «السيدة العجوز» محاولة متجددة لاقتناص لقب هذا الموسم، بعدما خسر كأس السوبر أمام لاتسيو، ليكون هذه المرة في نهائي الكأس مع فريق يرتدي اللون الأزرق أيضاً، لكنه نابولي الطامح بإنقاذ موسمه.

ويدرك البرتغالي كريسيتانو رونالدو أنه سيكون تحت الأضواء، بعدما أهدر ضربة جزاء أمام ميلان في نصف النهائي، لتبدأ حرب المقارنات مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الذي سجل هدفاً، وصنع هدفين لزملائه، في أول مباراة بعد التوقف، ويتطلع «الدون» إلى إضافة لقب جديد بقميص اليوفي، الذي يبدو أنه بحاجة لإعادة ترتيب أوراقه للوصول إلى التشكيلة المثالية، في ظل الأداء المتأرجح هذا الموسم، بما يضع المدرب ماوريسيو ساري أمام خطر كبير، في حال خرج «خالي الوفاض» في نهاية الموسم.

وفي «الليجا»، تتجه الأنظار إلى أتلتيكو مدريد الذي أصبح يدرك أن مواصلة إهدار النقاط يعني غيابه عن دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي لا يتحمله من الناحية المالية أو الفنية، ويدخل الفريق لقاء أوساسونا برغبة استعادة «النغمة المفقودة».