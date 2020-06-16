«تمهيدي المرموم» يدشن موسم الهجن في دبي 30 أغسطس

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي لسباقات الهجن، برنامجه السنوي للسباقات بميدان المرموم، وتقرر انطلاق الموسم في 30 أغسطس المقبل، بمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، للهجن العربية الأصيلة «تمهيدي المرموم» للقايا واليذاع، فيما تبدأ تحديات سن الحقايق في الثالث من سبتمبر، وتدشن فعاليات سن الكبار «الثنايا والحول والزمول»، بداية من السابع من سبتمبر.

وكشف البرنامج السنوي لنادي دبي لسباقات الهجن، إقامة مهرجان سمو ولي عهد دبي خلال الفترة من 23 يناير إلى 4 فبراير، فيما تقرر إقامة مهرجان ختامي المرموم، اعتباراً من 28 من مارس إلى 8 أبريل 2021.

وكان اتحاد سباقات الهجن، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أعلنا عن عدد من الآليات والضوابط التي سيتم اتباعها في السباقات، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، حيث تم منع خروج الهجن من العزب قبل الساعة السادسة صباحاً، وفي حالة عدم الالتزام تتم مخالفة صاحبها وتتضاعف في حال التكرار.

كما تقرر أن تفتح المضامير السادسة والنصف صباحاً، مع الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتباعد الجسدي، وإبقاء مسافة بين الأفراد والعاملين، وتم منع تركيب الآليات في المضمار، على أن يتم تركيبها بالعزب، مع ضرورة التقيد بالمسافات التي لا تقل عن خمسة أمتار أثناء الانتظار في المضمار، وتقرر تقنين عدد الأفراد والعاملين إلى أقل قدر ممكن، وللحاجة الماسة فقط، وكذلك مُنع التجمع في ميادين السباقات.