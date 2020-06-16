«هاتريك» لخيول حمدان بن راشد في افتتاح رويال أسكوت

محمد حسن (دبي)

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ثلاثية «هاتريك»، خلال افتتاح مهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني لسباقات الخيول، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى السبت المقبل، واستهل «متخيل» الثلاثية عندما خطف لقب افتتاح سباق باكينجهام بالاس «تكافؤ» لمسافة 1400 متر بقيادة جيم كرولي، وإشراف ريتشارد هانون، متفوقاً على «جاكس بوينت» بفارق طول وربع طول محققاً زمناً قدره 1.26.19 دقيقة.

وتوج «بطاش» بقيادة جيم كرولي، وإشراف شارلز هيلز بلقب سباق كينج ستاند ستيكس للفئة الأولى في الشوط الخامس الممتد لمسافة 1000 متر لخيول الثلاث سنوات فما فوق.

ونجح ابن الفحل «دارك إنجل» في إبقاء اللقب الغالي إماراتياً للعام الثالث على التوالي، مسجلاً زمناً قدره 58.64 ثانية، وبفارق طولين وربع طول عن رفيقه في الإسطبل «إكويلاترال».

وأكملت «نزف» ثلاثية خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كرولي، بعد أن انتزعت لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب سباق دوق كامبردج للفئة الثانية، وحققت 1:47:50 دقيقة.

ومن ناحية أخرى، تخوض خيول الإمارات، عصر اليوم، بمضمار أسكوت العريق في مقاطعة يوركشاير البريطانية، فعاليات اليوم الثاني لمهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني، ويستهل الحفل الذي يتألف من 7 أشواط، بسباق سيلفر رويال هنت لمسافة 1600 متر، بمشاركة 24 خيلاً، وتمتلك خيول الإمارات حظوظاً كبيرة عبر «سمايل أمايل» و«ميداني» و«سلايل».

وتسعى خيول الإمارات لمواصلة إنجازاتها في الشوط الرئيسي، على لقب سباق برنس أوف ويلز للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، ويتصدرها «بارني روي» لجودلفين، و«أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عندما يواجهان المرشح الأول «جابان»، وينافس «برايت ميلودي» لجودلفين، و«ترومبيت مان» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، و«حكم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في سباق كنج جورج لمسافة 2400 متر.

ويعد «جوان الكانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، أقوى المرشحين لنيل لقب سباق هامبتون كورت للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر، ويشهد سباق رويال هنت كب لمسافة 1600 متر، مشاركة كبيرة قوامها 24 خيلاً، ويمثل خيول الإمارات «لورد تينسون»، و«دارك فيجن» و«بيت بوكسر» لجودلفين، و«الرجاء» و«منتظم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ويتأهب «يازمان» و«فاست ستارت» و«وفيكتور هايس» للمنافسة بقوة في سباق ويندسور كاسيل ستيكس «قوائم» لمسافة 1000 متر، ويختتم الحفل بسباق كوبر هورس للتكافؤ لمسافة 2800 متر، وتشارك فيه نخبة من خيول الإمارات، يتصدرها «فجيرة برنس» و«دبي هورايزون» و«ديل دولار» و«ألمانيا».