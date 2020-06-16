الحياة تعود إلى حلبة ياس من جديد

أبوظبي (الاتحاد)

باشرت حلبة مرسى ياس الاستئناف التدريجي للنشاطات المتنوعة على مسار السباق، بإطلاق مجموعة من الفعاليات على مسار الكارتينج، بالإضافة إلى عودة تنظيم فعاليات القيادة المفتوحة، وإتاحة المجال للزوار للمشاركة في مجموعة من أنشطة الرياضة واللياقة البدنية، ملتزمة بالإرشادات والتوجيهات الحكومية في جميع الأنشطة.

وانطلاقاً من الأهمية القصوى التي توليها الحلبة لصحة وسلامة الضيوف وطاقم العمل، تم اتخاذ عدد من الإجراءات، تماشياً مع التوجيهات الحكومية، حفاظاً على صحة وسلامة جميع الموجودين في الموقع، وتتضمن الإجراءات الالتزام بقواعد التباعد الجسدي في جميع المراحل، ابتداءً من الحجوزات التي تتم حصرياً عبر الموقع الإلكتروني للحلبة، وقياس درجة حرارة الضيوف والمرافقين، وتركيب مضخات لسائل تعقيم اليدين في أنحاء الحلبة، ووضع لافتات ولوحات إرشادية أرضية تذكر الضيوف بقواعد التباعد الجسدي، وتوفير قفازات وأقنعة قيادة ذات استخدام واحد، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات تمنع اختلاط العملاء وتقاطع رحلاتهم، خلال وجودهم في الحلبة للمشاركة في الفعاليات.

وفتحت، أمس الأول ياس كارت زون أبوابها أمام الزوار البالغين «من عمر 13 عاماً فما فوق»، ويتوجب على الراغبين بالمشاركة في حصص القيادة على مسار الكارتينج اصطحاب معداتهم الخاصة، بما في ذلك الخوذة وبزة القيادة والقفازات وقناع القيادة، أو شراؤها في الموقع، إذ لا يمكن للسائقين مشاركة، أو تبادل هذه المعدات، أو حتى عربة الكارتينج.

ويوفر مسار الكارتينج في ياس كارت زون، الممتد على مسافة كيلومتر واحد، بمنعطفاته المشوقة، موقعاً مثالياً لاختبار مهارات القيادة والقدرة على التجاوز، وتمضية يوم ممتع في أجواء مشوقة مع الأصدقاء.

كما تعود فعاليات القيادة المفتوحة التي تتيح للضيوف فرصة الانطلاق بأقصى السرعات على مسار سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا - 1، كما تعود كل من فعاليتي تدرب في ياس وتدرب صباحاً، إلي استقبال أعضاء نادي أبوظبي للدراجات الهوائية.

وتخصص «تدرب في ياس» خلال هذه المرحلة من إعادة الافتتاح، لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية حصرياً، وتقام فعالياتها يومي الأحد والثلاثاء أسبوعياً، فيما تنظم فعاليات تدرب صباحاً أيام الأحد والخميس.

وتستعد الحلبة في المرحلة القادمة، إلى استئناف مجموعة من تجارب القيادة في ياس، لتتيح للضيوف الراغبين في اختبار متعة القيادة المشوقة فرصة الجلوس وراء مقعد سيارة فورمولا ياس 3000، التي توفر أقرب تجربة ممكنة لقيادة سيارة فورمولا 1 يمكن للجمهور اختبارها، أو قيادة إحدى السيارات المميزة، ضمن أسطول حلبة مرسى ياس، بما في ذلك كاترهام سيفين وأستون.