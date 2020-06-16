50 مشاركاًً في الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في السابعة مساء اليوم، من العاصمة أبوظبي، أعمال الدورة التدريبية على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM، الخاصة بنظام إدارة الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص والمعروف باسم GMS، وهي من ثمار التعاون بين الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي والأولمبياد الخاص الإماراتي، ويبلغ إجمالي عدد المتدربين المشاركين في هذه الدورة 50 متدرباً من الإمارات وعدد من الدول العربية.

وأكد شريف الفولي، مدير عام الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي، أن أهمية الدورة تأتي للاستفادة من ظروف جائحة كورونا، وضرورة استكمال مجموعة من الدورات الفنية ترقباً لعودة الأنشطة، وقال: «نظام الألعاب والمسابقات ونظام إدارته من الأهمية بمكان؛ لأنه يعتبر رمانة الميزان، وأهم وسائل نجاح إقامة أي ألعاب أو مسابقة خاصة بالأولمبياد الخاص».

ويقول مصطفى شوقي، مدير تكنولوجيا الرياضة بالأولمبياد الخاص المصري والمحاضر الرئيسي في الدورة، إنها ستتناول نظام إدارة المسابقات والتعريف به وأهميته وطريقة استخدامه، وعملية التقسيم التي تتم قبل انطلاق المسابقات الرسمية، حيث يتم تقسيم اللاعبين وفقاً للسن والنوع والقدرة الرياضية، ويقوم برنامج إدارة المسابقات بتسجيل كل تلك البيانات وإدخالها إلى النظام الخاص بالألعاب، ووضع اللاعبين كل في جنسه ونوعه وسنه، وإذا كان يلعب رياضة فردية أو جماعية، أما بالنسبة للسن في المراحل العمرية فمقسمة، ففي الرياضات الفردية يتم تقسيمهم إلى سن: من 8 حتى 11 سنة، ومن 12 إلى 15، ومن 16 إلى 21، ومن 22 إلى 29، وما فوق 30 سنة، أما بالنسبة للرياضات الجماعية فيتم تقسيم سن اللاعبين من 8 إلى 15، ومن 16 إلى 21، ومن فوق سن 22 سنة.