«فنية دولي الشطرنج» تناقش قوانين البطولات

دبي (وام)

ناقشت اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، خلال اجتماعها الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، المستجدات الفنية التي تخص اللعبة في ظل الظروف الراهنة، التي تسببت في إلغاء وتأجيل جميع أنشطة الاتحاد والبطولات العالمية والقارية. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، الذي حضره الحكم الدولي الإماراتي سلطان الطاهر مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي للشطرنج، إلى جانب أركادي دوفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وأعضاء اللجنة، بعض التوصيات والقوانين الفنية ورفعها للاتحاد، خاصة قوانين البطولات التي تقام بنظام الاتصال المرئي، وتحقيق مبدأ الشفافية والحيادية، وكيفية إدارة الحكام لمثل هذه البطولات في الوقت الراهن.

وقال: من الموضوعات التي طرحت على طاولة النقاش في الاجتماع، ما يخص تسجيل النقلات إلكترونياً، بحيث تكون أوراق التسجيل الخاصة باللاعب في «الأسكور شيت» إلكترونياً وكيفية التعامل معها، لتفادي الغش ومرونة أكثر للحكام لإدارة المباريات، وأضاف: الاجتماع تطرق إلى تغيير بعض أنواع حسم التعادل بين اللاعبين على المراكز المتقدمة، لتكون أكثر عدالة وحيادية عن التتويج، وكذلك توحيد نوعية الساعات الإلكترونية في البطولات.