شباب الأهلي يطلب سرعة «تقرير مصير» الموسم

منير رحومة (دبي)

كشف إبراهيم عبدالملك، عضو مجلس شركة الكرة بنادي شباب الأهلي، أن الإدارة لم تحدد إلى الآن موعد تجمع الفريق الأول، وبدء التدريبات، أو تحسم مقر إقامة المعسكر الإعدادي، بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الكروي، سواء باستكمال الموسم الحالي، أو الاستعداد للموسم الجديد.

وقال: نطالب اتحاد الكرة بإعلان القرار في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الخطوة المناسبة، إما بعودة الدوري، أو التجهيز للموسم المقبل، لأن وضوح الرؤية يساعد الأندية على ترتيب الأوراق، بناء على القرار الصادر.

وأضاف أيضاً أن حسم اتحاد الكرة للجدل، يجعل إدارات الأندية قادرة على إعداد برنامج تجهيز الفرق، من تحديد موعد التجمع، ومكان المعسكر، وتاريخ عودة اللاعبين الأجانب، وترتيب الأوراق بشكل دقيق.

وأشار إلى أن «ضبابية الموقف» تمنع الأندية من حسم كل هذه الملفات، خاصة بالنسبة للفرق التي لديها التزامات خارجية في البطولة الآسيوية، وما يتطلبه الموقف من برمجة دقيقة لمرحلة الإعداد، وتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً.

وبشأن ملف عودة اللاعبين الأجانب، بعد قرار من الجهات المختصة، بخضوع العائدين إلى دبي إلى «الحجر الصحي» لمدة 14 يوماً، سواء في المنزل أو الفندق، قال عبدالملك: شباب الأهلي يحترم كل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات الحكومية، من أجل حماية المجتمع من خطر تفشي فيروس كورونا، ويلتزم بتطبيق كل التعليمات، والاقتداء بالتوجيهات الصادرة، وبخصوص لاعبينا فإن التواصل مستمر ودائم معهم خلال فترة إجازتهم الصيفية خارج الدولة، وهم مستعدون للعودة إلى دبي في أي وقت تحدده إدارة النادي.

وأضاف، أن المشكلة ليست في عودة الأجانب، وخضوعهم للحجر الصحي 14 يوماً، وإنما في وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الكروي، الذي يعود إلى اتحاد الكرة، مشيراً إلى أن رابطة المحترفين تأخذ بعين الاعتبار هذا الإجراء الاحترازي، في تحديد موعد استئناف المسابقات.

وبعد نجاح إدارة «الفرسان» في تجديد استعارة الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لموسم جديد، أكد عبدالملك أن اللاعب فرض نفسه وأثبت جدارته بالاستمرار مع شباب الأهلي، لذلك تمسكت الإدارة به، وجددت المفاوضات مع ديبورتيفو لاكورونيا، من أجل مواصلة كارتابيا مشواره مع الفريق، ويستمر في العطاء ومساعدة «الفرسان» على تحقيق أهدافه، واصفاً اللاعب بالمكسب الكبير لشباب الأهلي ودوري الخليج العربي، خاصة بعد العروض المتميزة التي قدمها في الفترة الأخيرة من المسابقة.