ريجيكامب يرفض تدريب هامبورج وشتوتجارت

مراد المصري (دبي)

أكد الروماني لورينت ريجيكامب، أنه لا يفكر في العودة إلى أوروبا حالياً، في ظل عدم منح المدربين من أبناء بلاده فرصة كاملة، وكشف تلقيه عرضين من هامبورج وشتوتجارت الألمانيين، إلا أنه يفضل التركيز مع «الإمبراطور»، والعمل وفق مشروع محدد في الوقت الحالي.

وجاء حديث ريجيكامب مع الإعلام الروماني، حيث يعتبر «مادة دسمة» للصحفيين هناك، نظراً لوجوده رفقة أسرته في إجازة سنوية، قبل العودة مرة أخرى إلى دبي، وقال: سبق أن تلقيت عروضاً من شتوتجارت وهامبورج، لكن بشكل عام فإن المدربين الرومانيين لا ينالون فرصة قيادة أندية ذات مشاريع طموحة في أوروبا، مثل البرتغاليين والإسبانيين الأكثر رواجاً الآن.

وأضاف: لو عدت إلى «القارة العجوز»، ربما أتقاضى ربع راتبي الحالي، وهو خيار أفكر فيه مع فريق صاحب تقاليد، ولديه قدرات تنافسية.

وأكدت آنا ماريا برودان، زوجة ووكيلة أعمال المدرب، أن الأخبار التي تتكرر دائماً حول انفصالهما مجرد شائعات اعتادا التعامل معها، وقال: سبق أن كتبت وسائل الإعلام الرومانية أننا انفصلنا 4 مرات، وجميعها أنباء غير صحيحة، وفي الفترة الماضية اضطررت للبقاء رفقة والدتي خلال وجودها في المستشفى، واعتقد البعض أن بقائي في رومانيا وليس دبي يعني الانفصال، وجميعها أخبار كاذبة.