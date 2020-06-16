الكمالي يبحث عن تحد جديد

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أسدلت «المخالصة النهائية» الستار على مسيرة أكثر من عقدين، ربطت بين حمدان الكمالي «31 عاماً» والوحدة، بدأت منذ نعومة أظافر اللاعب الذي ترعرع في النادي، وصولاً إلى الفريق الأول ليمنحه أفضل ما عنده، ويتذوق معه طعم الفوز بجميع البطولات المحلية «الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي والسوبر»، بجانب بلوغه العالمية مع «أصحاب السعادة» في «مونديال 2011»، وهو حدث لا يتكرر كثيراً، إلا أن هذا الرصيد لم يشفع للكمالي عند بعض الجمهور، وحدثت فجوة بين الطرفين في المواسم الأخيرة، ورغم ذلك ظل اللاعب الأهم في الدفاع، وكسب ثقة جميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق، ليكون المدافع الأول والمفضل لهم جميعاً.

وتأتي مغادرة اللاعب لأسباب غير فنية، ويعتبر خسارة كبيرة، نظراً لأنه صاحب خبرة طويلة ومسيرة حافلة، وقدرات خاصة قادته إلى حجز مكانه في التشكيلة خلال حقبة العمالقة حيدر ألو وبشير سعيد وعمر علي وفهد مسعود.

وعطاء وإنجازات الكمالي مع الوحدة والمنتخبات الوطنية على مدار سنوات طويلة، يجعله مكسباً وإضافة حقيقية لوجهته المقبلة، التي تشير المعلومات إلى أنها بين ناديين من أبوظبي ودبي، ليبدأ بذلك تجربة جديدة تعد الثانية محلياً والمحطة الثالثة عموماً، بعد أن لعب معاراً إلى ليون الفرنسي موسم 2012 -2013.

وخاض الكمالي خلال الـ12 موسماً في «الاحتراف» 179 مباراة بالدوري مع الوحدة، وأحرز 14 هدفاً. ورحيله إلى وجهة أخرى بمثابة التحدي الجديد، إلا أن المهمة لن تكون صعبة عليه، خاصة أنه يملك العقلية الاحترافية والخبرة الكبيرة والصبر الذي يعد من أهم أسلحته لكسب التحدي، خاصة أنه ما زال قادراً على العطاء.