دان: خالد عيسى سر بكائي

مراد المصري (دبي)

كشف الروماني دان زدرينكا، الذي رحل عن مهمة تدريب حراس العين، أنه ذرف الدموع تأثراً بما قاله خالد عيسى حارس «الزعيم»، الذي أشاد به في لقاء تلفزيوني مع قناة أبوظبي الرياضية، وقال: لا أملك الكلمات للتعبير عن شعوري، كانت المهمة رائعة مع «البنفسج»، وحققنا نتائج جيدة على صعيد أداء الحراس، وإلى جانب التدريبات، فإن علاقتي الاجتماعية تطورت بصورة إيجابية مع اللاعبين خارج الملعب أيضاً.

وأكد دان، في حديثه إلى الصحافة الرومانية، أنه ما زال يقيم في الإمارات، ولم يحدد وجهته المقبلة، وقال: أواصل قضاء الإجازة ولا أعرف هل سأعود إلى رومانيا أو أستمر هنا، وبعد العمل مع العين، وقبلها الهلال السعودي، أصبحت لدي خبرة في المنطقة.

وأضاف: لم نشعر بالخوف من «كورونا»، لأنه توجد قوانين وتعليمات صارمة بشأن ذلك والجميع يحترمها، وتواصلت البطولات بصورة طبيعية حتى منتصف مارس الماضي، قبل أن تتوقف لظروف الفيروس.

وقال: كرة القدم تطورت للغاية في المنطقة العربية، على عكس ما نعرفه عنها في رومانيا، وبمقدور لاعبي الخليج العربي اللعب في أوروبا، وليس العكس فقط.