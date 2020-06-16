تركيب الساعة الإلكترونية باستاد خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

قامت الشركة المنفذة لمشروع استاد خورفكان الجديد، بتركيب الساعة الإلكترونية، بعدما استعانت بشاشة مؤقتة خلال لقاء بني ياس بالدوري، وتعتبر الساعة هي الأحدث في الملاعب حالياً، وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لإنهاء الأعمال الإنشائية في الاستاد والمنطقة المحيطة به، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتجهيز الملعب بالكامل، وفق أحدث المواصفات، وبمتابعة دائمة من مجلس الشارقة الرياضي، ممثلاً في عيسى هلال الأمين العام.

وقطعت الشركة مراحل طويلة، حيث تقوم بأعمال البنية التحتية، ورفع منسوب الملعب، كذلك إنشاء عدد من الطرق المهمة بالنادي، مع إعادة تخطيطه بشكل متكامل.