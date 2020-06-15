أبوظبي.. عاصمة عالمية للفنون القتالية

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل أبوظبي مساعيها الحثيثة لدعم قطاعي الرياضة والترفيه، مع التركيز بشكل خاص على رياضات الفنون القتالية، حيث استضافت العاصمة على مدى مسيرتها، العديد من البطولات العالمية التي شهدت مشاركة نخبة من نجوم العالم، وتلخص رياضة الجو جيتسو في الدولة الاهتمام والشعبية الكبيرة التي تحظى بها الرياضة في المجتمع، حيث بات اسم الجو جيتسو مقترناً باسم أبوظبي، في العديد من العواصم العالمية.

وتحولت رياضة الجو جيتسو، بعد وصولها للعاصمة أبوظبي، لرياضة عالمية ذات هيكلية وأنظمة واضحة، لتكلل مكانة أبوظبي كموطن لها، مع إطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تستقطب آلاف الرياضيين من أكثر من 100 دولة، ومع الإعلان عن الجهود القائمة لإقامة البطولة في نوفمبر المقبل، بدأ المنتخب الوطني للجو جيتسو تدريباته المكثّفة التي افتتحها بمعسكر مغلق الشهر الماضي، شارك خلاله اللاعبون في بطولتين مبتكرتين، تمثّل الهدف الأبرز فيهما بوضع اللاعبين ضمن المناخ العام للبطولات الرياضية العالمية.

وفي تعليقه على أجندة فعاليات الجو جيتسو المرتقبة، يقول عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي: «استكمالاً لإنجازها الكبير الذي حققته أواخر العام الماضي، في الفوز بالمركز الأول كأفضل وجهة للسياحة الرياضية على المستوى العالمي لعام 2019، تثبت أبوظبي قدرتها على استضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية عاماً بعد عام، وتعتبر الإمارات في طليعة دول المنطقة التي تستضيف البطولات العالمية للفنون القتالية».

وأكد أن هذه المكانة الرفيعة للعاصمة، وإنجازاتها المتواصلة على صعيد أفضل وجهات استضافة الأحداث الرياضية ذات الاهتمام العالمي، ثمرة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما تعكس الالتزام بتوجيهاتهما الحثيثة حول ترسيخ الريادة والتفوق، فكراً وممارسةً في المجالات كافة.

وأوضح أن فريق عمل اتحاد الجو جيتسو، حريص على المساهمة في ترسيخ ريادة العاصمة أبوظبي على الساحة الرياضية العالمية، حيث تعتبر رياضة الجو جيتسو وبطولاتها التي تنطلق من العاصمة الإماراتية إلى العالم، وترحب بنجومها من قارات العالم الخمس، جزءاً لا يتجزأ من منظومة التفوق والتميز الرياضي للإمارة التي تعد موطن الجو جيتسو العالمي.

وأُسدِل الستار مؤخراً، على واحدة من البطولات العالمية الناجحة، وهي النسخة الـ11 من بطولة محاربي الإمارات للألعاب القتالية المختلطة التي أقيمت في صالة جو جيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي. وفيما تشهد الإمارات توجهاً قوياً نحو الرياضات القتالية، يتواصل العمل في اتحاد الجو جيتسو لترسيخ مكانة أبوظبي، وسط تطلع لاستئناف نشاط اللعبة قريباً، والعودة للبطولة الأغلى على قلوب الرياضيين والجماهير، وهي النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية، واستعداداً لهذه الاستحقاقات، يخوض المنتخب الوطني للجوجيتسو تدريبات مستمرة، للمحافظة على المستوى العالي للأداء الذي لطالما تميّز لاعبونا به.

ومن ناحية أخرى، أكد عبدالمنعم الهاشمي أن قرار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، خطوة مهمة في مسيرة العمل المؤسسي الرياضي بالدولة، ونقطة تحول في العمل الاحترافي العلمي المدروس بالدولة، وأشاد بالكفاءات التي تم اختيارها لتشكيل اللجنة برئاسة الحكم الدولي المعروف علي بوجسيم، مؤكداً أنه شخصية رياضية عالمية من طراز فريد، يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمتين لإدارة هذا الملف الحساس، خصوصاً أنه يعنى بضبط العلاقة القانونية بين اللاعبين والمدربين والأندية، وبين الأندية والاتحادات، واللاعبين مع الاتحادات أيضاً، وهو ما سينعكس على المشهد الرياضي بالاستقرار والنمو، كما أن هذا المركز سوف يسهم في رفع درجة الوعي بقوانين ولوائح الرياضة لدى اللاعبين والإداريين والمدربين والحكام.

وقال: التشكيل الجديد يضم كفاءات معروفة، سواء في مجال الرياضات الجماعية التي سيشرف عليها ضرار بالهول وهو يملك تاريخاً رياضياً مميزاً، أو الألعاب الفردية التي سيشرف عليها يوسف البطران الذي نعرفه جيداً ونعتبره من الكفاءات البارزة في مجالات الإدارة والتخطيط، فضلاً عن الأسماء الأخرى التي تملك خبرات كبيرة في مختلف التخصصات.