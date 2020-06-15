«الملكي» ينطلق بالسرعة القصوى وبصمة هازارد

دبي (الاتحاد)

احتاج ريال مدريد إلى 37 ‬دقيقة لحسم ‬مواجهة ‬إيبار، ‬بعدما ‬تفوق ‬عليه ‬3-1، ‬أمس ‬الأول، ‬في ‬أول ‬مباريات «الملكي» بالدوري ‬الإسباني ‬لكرة ‬القدم، ‬منذ ‬التوقف ‬بسبب ‬جائحة «كورونا»، بأهداف حملت توقيع ‬الألماني ‬توني ‬كروس ‬في ‬الدقيقة ‬4، ‬والإسباني ‬سيرجيو ‬راموس ‬في ‬الدقيقة ‬30، ‬والبرازيلي ‬مارسيلو ‬في ‬الدقيقة ‬37، ‬فيما ‬سجل ‬«البديل» ‬الإسباني ‬بيدرو ‬بيجاس هدف ‬إيبار ‬في ‬الدقيقة ‬60.

وبدا واضحاً، أن الفريق الذي قاده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في المباراة رقم 200 ‬له ‬على ‬رأس ‬الجهاز ‬الفني، ‬بحث ‬عن ‬إنجاز ‬المهمة سريعاً، ‬في ‬ظل ‬الجدول ‬المزدحم، ‬وشكلت ‬المباراة ‬نقطة ‬تحول ‬للبلجيكي ‬إيدين ‬هازارد ‬الذي ‬عاد ‬من ‬الإصابة، ‬وترك ‬بصمته ‬وغير ‬من ‬صورة الريال، ‬الذي ‬افتقد ‬لصانع ‬ألعاب بقدراته ‬خلال ‬الفترة ‬الماضية.

وشهدت المباراة نجاح راموس في رفع رصيده إلى 67 ‬هدفاً، ‬ليعادل ‬الرقم ‬القياسي ‬لأكبر ‬عدد ‬من ‬الأهداف ‬سجلها ‬مدافع ‬في «‬الليجا»، ‬والذي أصبح ‬يحمله ‬مناصفة ‬مع ‬الهولندي ‬رونالد ‬كومان، ‬فيما مثلت ‬المباراة ‬مناسبة ‬خاصة ‬للويلزي ‬جاريث ‬بيل، ‬الذي ‬خاض ‬مباراته ‬رقم ‬250 ‬بقميص ‬«الملكي».

على صعيد آخر، يتسلح الدنماركي مارتن بريثوايت بمعنويات مرتفعة، بعدما سجل أول أهدافه مع برشلونة، خلال الزيارة إلى ريال مايوركا منذ أيام، وهو حالياً يتطلع إلى مواجهة فريقه السابق ليجانيس صاحب المركز 19، ‬الذي ‬يزور ‬«البارسا» المتصدر على ‬ملعب ‬«كامب ‬نو» اليوم، ‬فيما ‬يلتقي ‬في ‬بقية ‬المواجهات، ‬خيتافي ‬مع ‬إسبانيول، ‬وفياريال ‬مع ‬ريال ‬مايوركا.

وفي الدوري الألماني، يستعد بايرن ميونيخ لمواجهة فيردر بريمن اليوم، وعينه على حسم اللقب الثامن على التوالي، وللمرة الثلاثين في تاريخه، من خلال الفوز في مباراة «المرحلة 32»، بصرف النظر عن نتائج أقرب منافسيه.