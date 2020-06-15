أوروز يتأهب لتجربة «الإمبراطور» بـ «الإنجليزية»

معتصم عبدالله (دبي)

بدأ الأرجنتيني نيكولاس أوروز، لاعب الوصل، الترتيب لانطلاقة مشواره الجديد، بتعلم اللغة الإنجليزية، بعد إعلان انضمامه إلى «الإمبراطور»، بوصفه أول صفقة في «الميركاتو الصيفي»، بعد توقيعه عقداً للإعارة لمدة موسم، قادماً من راسينج، على أن يكون لإدارة الوصل الأولوية، في شراء عقد اللاعب خلال الموسم المقبل، مقابل 2.5 مليون دولار، بعد انتهاء الإعارة.

وكشفت وسائل إعلام أرجنتينية، أن لاعب الوسط البالغ «26 عاماً»، بدأ الترتيب لانتقاله إلى الإمارات، من خلال تعلم اللغة الإنجليزية، بعد اجتياز الفحص الطبي، وتوقيعه عقد الانتقال عن بُعد، ومن المتوقع أن يلتحق أوروز بزملائه في فريقه الجديد، مطلع يوليو المقبل، على متن رحلة تمر من الأرجنتين بلندن، قبل الوصول إلى دبي.

وسبق لأوروز أن احترف في الدوري التشيلي لمدة موسمين، الأول مع أوهيجينز موسم 2018، وشارك معه في 30 مباراة، وأحرز 7 أهداف، وفي الموسم التالي انضم إلى يونيفرسيداد، أحد أندية القمة في تشيلي، ولعب معه 21 مباراة، وأحرز هدفين، إلا أنه لم يستطع أن يحجز مكاناً في التشكيلة الأساسية لراسينج، عقب عودته.