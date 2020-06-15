راشد بن حميد يلتقي مسؤول الاتحادات الوطنية في «فيفا»

دبي (الاتحاد)

عقد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، اجتماعاً بنظام الاتصال المرئي مع فيرون موسينغو أومبا، المدير المسؤول عن الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بمشاركة محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وبالاسينغام سانجيفان، وعصام الصهيباني وحسن حسان من مكتب الفيفا الإقليمي بدبي.

وتم خلال الاجتماع تبادل الحديث عن شؤون لعبة كرة القدم في ظل الوضع الصحي الراهن، والإجراءات والمبادرات التي قام بها اتحاد كرة القدم خلال فترة توقف النشاط الكروي من اجتماعات وورش عمل ومحاضرات عن بُعد، وكذلك دعم جهود الجهات المختصة في الدولة حفاظاً على السلامة العامة.

‬تناول ‬الاجتماع ‬الاستراتيجية ‬الجديدة ‬للاتحاد ‬الخاصة ‬بالمرحلة ‬المقبلة ‬ومبادرات «‬الفيفا»، ‬حيث ‬أشاد ‬الشيخ ‬راشد ‬بن ‬حميد ‬النعيمي ‬بالجهود ‬التي ‬يبذلها ‬الاتحاد ‬الدولي ‬لتطوير ‬كرة ‬القدم، ‬وبمتابعته ‬المستمرة ‬لمختلف ‬المشاريع ‬التطويرية ‬للاتحادات ‬الوطنية.