الوحدة يوافق على إعارة حسين عباس إلى بني ياس

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وافق الوحدة على إعارة المدافع حسين عباس «26 عاماً» إلى بني ياس لمدة موسم، ليكون بذلك أول لاعب يتأكد انتقاله من «العنابي»، من بين الثلاثي الذي تم إبلاغه بالبحث عن نادٍ آخر، مع حمدان الكمالي وأحمد علي، وبالتالي يلحق بتيجالي الذي رحل إلى النصر، وخالد الظنحاني المغادر إلى الشارقة، وشانج ريم لانتهاء عقده الشهر الحالي.

وبنهاية الإعارة يصبح عباس لاعباً حراً، حيث ينتهي عقده مع «أصحاب السعادة» في الموسم المقبل، وكان الوحدة تعاقد معه في أغسطس 2018 لمدة 3 سنوات، في صفقة تبادلية مع النصر، انتقل بموجبها المهاجم محمد العكبري إلى «العميد».

ومن جهة أخرى، شرع الوحدة في تجديد أرضية استاد آل نهيان، أمس، لتجهيزه للموسم الجديد، بينما أكمل موظفو النادي الفحص الطبي من «كورونا»، تمهيداً للعودة التدريجية إلى العمل.