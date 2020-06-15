رويال أسكوت يوقد شمعته الـ 309 اليوم

دبي (الاتحاد)

تتجه الأنظار عصر اليوم، إلى مضمار أسكوت العريق بإنجلترا، حيث يشهد انطلاقة مهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني لسباقات الخيول، الذي يستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة نخبة من أقوى الخيول تتنافس في أبرز الأشواط، ويقام المهرجان كل سنة منذ عام 1711.

ويشهد المهرجان مشاركة قوية لخيول الإمارات في مختلف الأشواط في مواجهة العمالقة والأقوياء، على أمل تحقيق نتائج جيدة تضاف إلى سجل مشاركاتها السابقة، ولكن لن تكون هناك مسابقات الموضة وبدون حضور الجمهور، ويحظى المهرجان بتغطية إعلامية متميزة من جميع أجهزة الإعلام البريطانية، التي تحرص على تغطيته بالصورة المطلوبة، ويشهد خلال أيامه الخمسة، مشاركة نخبة من أبرز الخيول من مختلف أنحاء العالم، تتنافس في مختلف المسافات، لتضفي المتعة والإثارة إلى عشاق السباقات.

تبدأ انطلاقة اليوم الأول في رويال أسكوت، بسباق بكنجهام بالاس للتكافؤ لمسافة 1400 متر، ويمثل الإمارات «فيرست كونيكش» لجودلفين، و«داريك» و«حبوب»، و«متماسك»، و«متخايل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وفي الشوط الثاني لمسافة الميل، يتنافس على لقب سباق كوين آن ستيكس 16 خيلاً، أبرزها ممثلو الإمارات «تيربلم» لجودلفين و«محاذر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«روزمان» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وتتصدر المهرة «فرانكلين دارلنج»، بإشراف جون جوسدن، وقيادة فرانكي ديتوري، مشهد الشوط الثالث لمسافة 2400 متر على لقب ريبلسديل للفئة الثانية، وتشارك فيه (12) خيلاً.

وتبحث خيول المدرب إيدن أوبراين عن لقب كنج إدوارد ستيكس للفئة الثانية لمسافة 2400 متر، يتصدرها «موجل»، بقيادة ريان مور و«ارثر كنجدوم»، بقيادة فرانكي ديتوري، ولن يكون «مهوجان هايتس» بقيادة أندريا اتزيني صيداً سهلاً.

ويجمع شوط «كينج ستاند ستيكس» للفئة الأولى في الشوط الخامس، اللقاء المرتقب بين «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«ايكويلاترل» للأمير خالد بن عبدالله، على لقب تحدي السرعة لمسافة الألف متر للفئة الأولى.

ويتصدر «نزف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خيول الإمارات في الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب سباق دوق كامبردج للفئة الثانية، وتبقي حظوظ «ماجيك ليلى» لجودلفين و«انفتاشونال» لزياد كلداري مفتوحة.

ويجتذب سباق أسكوت ستيكس للتكافؤ، 20 خيلاً في الشوط الختامي البالغ طوله 4000 متر، وستكون الترشيحات غير واضحة نسبة لتقارب مستويات المشاركين، إلى جانب طول السباق الماراثوني، الذي يحتاج إلى تكتيك خاص.